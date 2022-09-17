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「倘遏通脹失敗 明年全球衰退」 世銀警告各國大幅加息 加劇經濟下滑

【明報專訊】世界銀行發表研究報告，警告環球央行正以半世紀以來最一致的步伐收緊貨幣政策，倘加息浪潮未能緩和通脹，全球經濟將在明年面臨衰退。國際貨幣基金（IMF）也預期第三季經濟動力轉弱。聯邦快遞（FedEx）（美：FDX）則警告，在截至8月底的第一財季，宏觀經濟在季末顯著惡化，無論在美國還是國際市場，全球貨運量都在下降，預計全球將陷入衰退，並撤回對2023財年業績展望，該股早段急挫兩成。

投資者預計，環球央行明年將利率平均提升至近4厘水平，是2021年平均水平的兩倍，從而將核心通脹率保持在5%水平。根據世銀的模型，如果環球央行希望將通脹控制在目標區間以內，利率可能高達6厘。若預期中的加息，未能將通脹降至央行目標，貨幣政策官員可能會把利率提升至高於預期的水平，有可能導致經濟衰退。

世銀估計，2023年全球GDP增速將放緩至0.5%，按人均計算將收縮0.4%，這將符合全球衰退的技術定義。世銀呼籲主要經濟體的決策者，關注收緊貨幣政策的溢出效應。

經濟領先指標 貨運量跌

聯邦快遞早段股價挫兩成

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）表示，全球經濟增長正急劇放緩，憂慮若這些趨勢持續，將對新興市場和發展中經濟體的民眾造成「毁滅性的長期後果」。他呼籲政策制定者將重點由減少消費，轉向提高生產，政策應帶來額外的投資，從而提高生產力。

IMF發言人賴斯（Gerry Rice）亦指出，鑑於通脹持續高企，供應鏈受阻及金融條件收緊，第三季經濟將進一步失去動力。他預期下行風險繼續主導全球經濟前景，預計部分國家將在明年陷入衰退，暫未能判決會否出現全球性的廣泛衰退。

聯邦快遞預計，第二財季業務將進一步轉弱，並將立即採取措施削減成本，包括停飛部分飛機、削減職員工時，並關閉逾90個辦事處。運輸類股通常被視為領先的經濟指標。受環球經濟轉弱的陰霾籠罩，美股三大指數在「四巫日」（股票指數期貨、股票指數期權、個股期貨、個股期權到期結算）早段下滑，道指跌300點，標普500指數失守3900點，納指跌逾1%。

需求萎縮 鋼鋁巨企交付量減

通用電氣（美：GE）警告，供應鏈限制使其面臨現金流壓力，該股早段跌4%。工業巨頭美國鋼鐵公司（美：X）及美國鋁業（美：AA）則表示，交付量正在減少。麥當勞預期，明年美國將出現輕微衰退，而歐洲的衰退情况將更嚴重。美國密歇根大學9月消費者信心指數初值為59.5，低於預期。面對通脹高企、加息預期升溫，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨升穿3.9厘，創近15年高位，與3.4厘水平的美國10年期國債孳息倒掛幅度擴大。

此外，韓國最賺錢的存儲晶片出口，在8月的按年跌幅創2019年以來最大，反映需求下滑加劇。韓國政府的數據顯示，8月的DRAM記憶晶片出貨按年跌24.7%，7月跌幅為7%。DRAM佔韓國存儲晶片出口近一半。愈來愈多指標顯示，在疫情期間對筆記簿電腦等電子設備需求激增後，全球晶片行業已經降溫。佔韓國總出貨量三分之一的科技出口，在8月按年跌4.6%，智能手機、電腦等的出貨量均有所下滑。美元強勢，亞洲貨幣受壓，韓圜昨在接近13年低位徘徊。越南盾兌每美元昨跌至23,650，至少是1993年以來低位。

（綜合報道）

[國際金融]