英8月零售跌幅 超預期兩倍

英鎊返逾37年低位

英國上月所有零售貨品類別的銷售額均錄得跌幅，是去年7月以來首次。彭博社指出，零售銷售疲軟，幾乎肯定會拖累英國第三季GDP。英政府為阻止冬季能源價格攀升而準備推出的1000億鎊（約8935億港元）補貼措施，可能緩和經濟下行的影響。不過消費疲軟等因素，不太可能影響英倫銀行繼續加息。路透綜合經濟師的意見，預期英倫銀行下周將再次加息半厘，但也有可能選擇更大的加幅。

荷蘭合作銀行（Rabobank）駐倫敦高級外匯策略師Jane Foley指出，由於英國增長前景黯淡、國家債務上升，且經常帳赤字擴大，令英鎊基本面薄弱，使英鎊較易受到美元強勢影響。

她指出，聯儲局的鷹派立場，鞏固美元作為避險資產的地位，預期美元未來數月維持強勢，令英鎊受壓。英鎊兌美元今年以來跌約16%。

（綜合報道）

[國際金融]