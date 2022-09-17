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俄油3家煉油廠 被德政府託管

【明報專訊】歐洲與俄羅斯的能源戰加劇，德國政府昨日控制了俄羅斯石油（Rosneft）子公司擁有的3家煉油廠。根據《金融時報》報道，隨着歐盟對俄羅斯的原油禁運快將在年底生效，德國政府的行動是保護本土經濟免受禁運效影響的措施之一。

對於接管行動可能觸發俄羅斯報復，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，德國已推演俄羅斯原油供應可能突然中斷的情况，正為此準備。

免受禁運影響本土經濟

德國經濟部的聲明稱，政府將Rosneft Deutschland GmbH和RN Refining & Marketing GmbH，轉交聯邦能源監管機構Bundesnetzagentur（BNA）託管。這使Rosneft持有的德國3家煉油廠股份，包括位於施韋特（Schwedt）的PCK、位於卡爾斯魯厄（Karlsruhe）的MiRo及位於多瑙河畔福堡（Vohburg）的Bayernoil受BNA控制。

德國約12%的煉油能力來自Rosneft，使其成為該國最大的石油加工商之一。PCK位於德魯日巴（Druzhba）管道之上，將原油從俄羅斯中部直接輸送到施韋特加工。

德國預計，PCK將受到迫在眉睫的石油禁運打擊，目前正為該煉油廠尋找替代石油供應。政策文件顯示，當局正與哈薩克政府就石油運往施韋特談判。

德國於8月修訂了一項關鍵的能源法，允許政府對「德國能源供應安全至關重要的基礎設施」置於臨時託管。法律規定，作為最後的手段，政府可徵用這些公司。

（綜合報道）

[國際金融]