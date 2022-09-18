標指上周挫4.8% 近3個月最大單周跌幅

【明報專訊】美國加息預期升溫，上周五美股遇上「四巫日」，即個股選擇權及期貨、指數選擇權及期貨在同日結算，令美股走勢更波動。標普500指數早段一度曾跌達1.7%，至收市跌幅收窄至0.7%，收報3873點。納斯達克指數曾跌逾2%，收市跌0.9%報11,448點，道瓊斯指數亦跌0.5%，收報30,822點。總結全周，道指累跌4.1%，標指則跌4.8%，為6月中以來最大單周跌幅，納指全周亦跌5.5%。
受美債息高企影響，科技股，特別是以廣告為主要收入股份走弱。facebook母企Meta（美：META）上周五收跌2.2%，全周累挫13.5%。Snapchat母企Snap（美：SNAP）上周五跌逾5%，全周累挫10.7%，Google母公司Alphabet（美：GOOG）上周五跌0.3%，全周累跌7.3%。
8月核心通脹高企，上周五標指跌穿月初3886點低位，較一個月前累跌一成。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠指出，市場對美國利率中樞的預期增加至4.5厘，跟美股收益率逾5厘的差距愈收愈窄，將令美股繼續受壓。
馮宏遠預計，美股三大指數均有一成的潛在跌幅，至2023年第一季才見底；由於科技股對息口走勢相對敏感，以科技股為主的納指表現將會較慘重。
另一方面，跟隨美股頹勢，恒指夜期上周五下跌0.2%，低水86點，收報18,676點。至於ADR港股比例指數報18,664點，跌0.5%。科技股走弱，阿里巴巴（9988）ADR折合報84.8港元，較港股收市價低2.3%。小米集團（1810）ADR折合報10.09港元，較港收市價低1.4%。美團（3690）ADR和長和（0001）ADR亦較港收市價低逾1%。