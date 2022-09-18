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中國8個月來首增持美國國債

標籤：經濟

【明報專訊】美國財政部上周五公布截至7月底，海外國家和地區的美國國債持倉，中國內地持有9700億美元，按月增持22億美元，是為去年11月以來再次增持美國國債，不過較去年11月累計仍減持1108億美元持倉。中國內地在6月底持有美國國債9678億美元，是2010年5月以來的低位。

較去年11月累減1108億美元持倉

日本繼續為持有最多美國國債的地區，截至7月底持有1.23萬億美元，不過較6月底減持20億美元，是今年3月以來首次減持。英國持有6346億美元，續為第三大持倉，按月增持192億美元。香港是美債第十四大持有地區，持有1932億美元，是今年3月以來最多，按月增持55億美元。截至7月底，外地投資者持有美國國債累計7.5萬億美元，按月增持704億美元，為連續兩個月增持。

外資連續7個月淨流出美股

以資金流向計算，7月外地資金淨流入美國國債231億美元，連續3個月錄得淨流入，不過較6月減少六成，其中外地私人投資者資金淨流入261億美元，政府投資者有30億美元淨流出。外資7月淨流入美國債市546億美元，按月減少43.47%。

不過，美股勢弱，外資在7月自美國股市淨流出603億美元，金額按月擴大1.38倍，為今年3月以來最多，已連續7個月出現淨流出。私人投資者資金在7月淨流出美股571億美元，政府投資者淨流出32億美元。