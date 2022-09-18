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河南「保交樓」首批專項貸款50億下達鄭州

標籤：經濟

【明報專訊】今年6月底以來，內地逾110城市的爛尾樓項目業主陸續發起暫停向銀行償還按揭貸款，其中河南省佔約六成，為「強制停貸」重災區，政府近月推出「保交樓」專項貸款等措施，推動項目復工。

稱今年河南推動694個爛尾項目復工

河南省住房城鄉建設廳副廳長王藝昨日表示，當地正爭取國家政策性銀行專項貸款，支持已售但難以交付的住宅項目復工，現時第一批50億元（人民幣，下同）專項貸款已經下達鄭州，另外河南省和鄭州市亦分別設立了100億元房地產紓困基金。

王藝表示，今年以來河南當局已推動694個爛尾項目復工，有50個停工項目已經竣工交付，200個項目配套設施得以完善，共有44.7萬間房屋辦理不動產首次登記。當局已建立「一樓一策一專班一銀行機制」，並加強企業確保交樓的責任，嚴厲打擊企業抽逃資金，年初至今，河南公安已偵辦涉問題樓盤刑事案件69宗。

爛尾樓問題打擊房地產買家信心，加上今年因疫情令經濟放緩，今年首8個月住宅銷售額按年急降30.3%，下半年起內地開始轉移放寬房地產限制措施救市。王藝表示，當局指導各地因城施策，推出穩房價、穩預期政策，調整限購限售規定，並鼓勵購買存量商品房用作保障性租賃住房、人才公寓，目前首套房貸款利率、首期付款比例已有下降。

已發放購房補貼1.89億

她指出，今年以來，當局已發放購房補貼1.89億元、契稅補貼1.15億元，為受疫情影響的1.07萬名職工辦理公積金延期還貸，涉及貸款餘額22.2億元。