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美主導IPEF 印度退出貿易談判 明言看不到好處 分析：美需提供更多利益

【明報專訊】美國主導的亞太經濟框架（IPEF）貿易談判，本月8日在洛杉磯舉行首次部長級線下會議。外界一直視IPEF為美國遏制中國在亞太區影響力上升的手段，由於中國自美國特朗普政府於2017年退出《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP）後不斷填補美國留下的空白，美國拜登政府正試圖透過IPEF在亞太區發揮更大影響力。不過，在IPEF參與國首次舉行部長級會議，美國重點拉攏的印度卻選擇退出IPEF的貿易談判，並明言作為IPEF四大支柱之一的貿易領域，暫時看不到對印度的好處，因此改為以觀察員身分參與相關談判，對IPEF而言似乎是出師不利。

資料來源：彭博社、印度斯坦時報、日本經濟新聞

印度是IPEF的14個參與國當中，唯一沒有承諾參與貿易領域談判的國家。印度商務部長戈亞爾（Piyush Goyal）指出，與環境、勞工、數碼貿易相關的貿易承諾，對印度的好處尚未清晰，希望避免任何會損害發展中國家利益的條款。他表示，印度將繼續以觀察員身分，參與IPEF的相關貿易談判，在IPEF框架下與其他成員國接觸，以等待貿易談判的「最終輪廓」出現。換言之，印度仍在觀望貿易談判的內容，以決定未來是否參與，又或準備向美國討價還價。

雖然印度似乎不給面子，美國官員卻出來打圓場，強調印度決定不加入貿易談判，正好說明IPEF的靈活性。美國貿易代表戴琪表示，美國與印度之間的雙邊貿易談判仍將繼續進行。

IPEF是於今年5月，在日本舉行的美國、日本、印度、澳洲「四方安全對話」（QUAD）領袖峰會期間，由美國政府發起的經濟倡議。除這4國以外，IPEF參與國還包括韓國、菲律賓、印尼、文萊、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、斐濟及新西蘭。

參與國與RCEP成員國高度重疊

IPEF的參與國，與今年正式生效的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）成員國名單高度重疊。RCEP的15個成員國，有11個國家參與IPEF，僅中國、柬埔寨、老撾及緬甸未有參加。在IPEF參與國當中，除美國、印度、斐濟以外，其餘11國也是RCEP成員國，因此IPEF亦被視為美國致力打造排除中國供應鏈的亞太經濟圈。由東盟（ASEAN）10國，加上中、日、韓、澳、紐的亞太15國所簽署的RCEP，是全球最大的自由貿易區，覆蓋全球約三分之一的GDP。根據美國貿易代表辦公室（USTR）的數據，IPEF參與國的經濟規模，相當於全球GDP四成，超越RCEP。

除貿易領域以外，IPEF的另外三大支柱分別為供應鏈、綠色經濟（關於可再生能源過渡及應對氣候變化）及公平經濟（關於稅收及反貪腐），包括印度在內的所有與會國，都簽署參加這三大支柱的談判。

談判不包括降關稅等計劃

美國副貿易代表比安奇（Sarah Bianchi）稱，亞太區國家非常渴望美國重返當地。不過與RCEP相比，IPEF的目標相對模糊。通過RCEP的關稅安排，成員國之間90%以上的貨品將逐步實現零關稅，以促進區域經濟一體化。反觀IPEF的談判，並不包括降低關稅的計劃，也未有清除市場准入壁壘的廣泛措施。

在貿易方面，IPEF參與國將在數碼經濟、創新技術、勞工標準、環境保護、貿易便利化、監管透明度等議題展開合作。分析認為，在貿易領域制定各種高標準，引起印度的關注，恐這些標準削弱印度產品的競爭力。印度總理莫迪上台以來，積極推動「印度製造」（Make in India）政策，致力發展本土製造產業，對參與貿易合作議題態度審慎。

印度在RCEP談判期間，曾提出加入條款，容許成員國在本土市場出現被傾銷等緊急情况時，啟動貿易壁壘，但這建議未獲多數國家接納，導致印度於2019年宣布退出RCEP談判。不過印度近期對貿易合作採取了較積極的態度，例如今年2月與阿聯酋簽署了自貿協定，以促進印度的珠寶和服裝等出口，而阿聯酋的石化產品、鋼材、鋁材等，也將從中受惠。此外，印度與澳洲亦於4月簽署了自貿協定，將大幅削減澳洲出口印度的產品關稅，主要針對羊肉、羊毛、煤炭等。

分析認為，若要印度等積極參與IPEF的談判，美國需提供更多利益。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，期望能在明年11月美國主辦亞太經合組織（APEC）峰會前，就IPEF路線達成一致。

[企業地球村]