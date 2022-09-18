過往自貿協定致職位外流 美近年抗拒提供誘因

新加坡顧問機構亞洲貿易中心（Asian Trade Centre）執行董事埃爾姆斯（Deborah Elms）指出，IPEF的貿易部分可能較難吸引其他國家參與，因為它不像傳統貿易協議般帶來明顯好處。此外，談判的優先事項由美國主導，不一定是參與國所關切的利益。

參與國貿易利益模糊 乏吸引力

美國主導IPEF，目的是提升自己在亞太區的影響力，建立起與中國抗衡的經濟圈。但多數亞太區國家在貿易上相當依賴中國，要她們在中美之間選邊站相當困難。《日本經濟新聞》評論文章指出，要參與國保持團結，要看美國能否提供看得見的好處。

缺乏明顯利益，就難以說服其他國家加入。以七國集團（G7）積極拉攏印度向俄羅斯進口原油價格設限為例，即使歐美多次要求印度與G7統一戰線，印度卻以滿足能源需求為由，一再推搪，突顯經濟利益對多邊合作的重要。

拜登以行政命令啟動IPEF 任期完結後或無疾而終

彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員赫夫鮑爾（Gary Hufbauer）表示，美國總統拜登可能認為其整體貿易策略「成功」，因為在敏感的自由貿易議題上，未遭民主及共和兩黨的強烈反對。由於拜登是以行政命令方式啟動IPEF，可繞過繁複的立法程序，不過這也意味當拜登任期完結，IPEF可能無疾而終。

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