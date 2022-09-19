跟Walmart學習更早的聖誕營銷部署

Marketers值得留意的是就算政策放寬，在經濟不明朗及消費券效應已經消失的情況下，其實聖誕節的銷售不應該抱持太樂觀的心態。Walmart今年早在八月尾居然已經公布年度玩具銷售排行榜，亦公布了一個平價玩具排行榜。我會解讀成為，今年的聖誕銷售絕對有挑戰，品牌們應盡早計劃。客戶也未必因為聖誕佳節如以往般容易從錢包掏出金錢。

透過網店出預購一招

因為疫情，很多品牌相對以前已經有更好的網上銷售渠道。不過我眼見疫情緩和商場和街道人流增加，很多品牌也將專注力重新投放於實體店舖當中。而事實很多外國品牌已經開始提供預購和特價宣傳。其實這個方法在中國人的社會並不陌生，剛剛過的中秋節，月餅預購不就是這個概念嗎。其實品牌可以考慮提醒消費者提早預購享受優惠，避免佳節冇貨或送貨延遲的情況。這都是外國常用的元宵訊息，對品牌來說可以預早知道，貨品需求存倉，就算主打產品幸運地售罄，也可有時間及時安排二線產品頂上。通常比較早期的購物者，可能需要更慎重考慮一份重要及貴重的禮物或是一些手作的精品送給重要的對象。而臨近佳節的購物者比較趨向兩極化，一是願意更花錢去救急，或是只求花一點錢買個小禮物做聖誕交換禮物。

聖誕優惠隱藏頁面

除了策略上需及早部署，行動上也有實際需要。例如聖誕營銷產品的網頁，可以考慮率先製作上線，但先隱藏不讓消費者到訪，目的讓Google有時間將網頁Index。產品的SEO也應該重新檢視，是否準備就緒符合Google的格式，讓產品圖片和價格可以在搜尋結果中呈現。這都是之前網店做好了，但佳節當前不容忽視的重點。

圖片來源：Walmart

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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