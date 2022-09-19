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美本周勢加0.75厘 港銀倘加P料溫和 按揭佔存款比例低 大行欠大幅加息意欲

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局周四凌晨公布議息結果，市場共識加0.75厘，以目前香港的1個月拆息、銀行體系結餘等數據，都反映港具條件上調最優惠利率（P），但加幅多少仍未確定。據高盛早前的報告，大型港銀至6月儲蓄存款佔總存款比例仍極高，按揭佔所有存款比例偏低（見表1），大行未必有意欲以較大幅度加息。有分析指出，現時一個月拆息已升破2厘，與P的差距進一步收窄，銀行需加P以釋放壓力。惟加P影響存款利率（CASA Rate），料加息幅度僅約為0.125至0.25厘，周期內可能加3至4次。

明報記者 鄺海盈

港銀對上一次加P為2018年9月底，當時上調利率幅度為0.125厘。以加息當日的拆息走勢作比較，上周五的一個月及三個月拆息均高於當時水平（見表2）。銀行體系結餘上次加息日跌破千億水平，現時仍維持1200億元。普遍銀行已上調的H按封頂位較2018年的為高，反映現時市場狀况已貼近加息時間。

銀行體系結餘現時維持1200億元

此外，高盛報告顯示，截至6月在香港銀行體系中，按揭貸款佔存款總額僅12%，相反，儲蓄存款佔港元存款則為46%，同時亦是按揭貸款的1.8倍。以本港龍頭大行為例，匯豐的儲蓄存款佔所有港元存款高達83%，並為按揭貸款的2.6倍。當銀行加P時，儲蓄存款利率同時亦會上調，導致銀行資金成本加大。由於匯豐的儲蓄存款遠高於按揭金額，其加P的誘因便會下降。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，由於聯儲局未有提前「放風」，料將會一如市場預期加0.75厘，美息至明年第一、二季會升至5厘。港元拆息頻頻創新高，主要是受近期的季結因素、美息預期升幅加大，及銀行陸續將銀債認購額交給金管局等影響。他指，現時一個月拆息已升破2厘（見圖），有足夠條件加P，當P與拆息的差距進一步收窄，銀行則需釋放壓力，料本港將加P 0.125厘，且不止加一次，料至明年次季合共加息3至4次，每次幅度均為0.125厘，惟加息時間表與美國不一。

恒生：一旦銀行結餘續跌 加P機會很大

由於銀行結餘近月未有再跌，並維持於千億以上，恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，港元拆息持續向上，與美息差距收窄，令套息活動減少。港元近日維持強勢，銀行體系結餘亦維持在1200億元以上。現時流出的港元資金不多，惟一旦銀行結餘續跌，加P的機會很大。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡則認為，早前套息一輪後，投資者的態度轉為審慎，加息後港美息差會再次拉闊，料11月加息後銀行結餘將破千億水平。她指，銀行的儲蓄存款數目大，因此，加P未必與拆息幅度接近。

李若凡表示，今次美國加息亦較2018年的加息速度快，並將維持高息一段長時間，料本港加P後亦會維持一段時間，惟會滯後美息很多。她料月底將加P 0.25厘，至明年首季上調3次，共加0.75厘。