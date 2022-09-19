彭博調查：2024年減息

控制通脹目前是聯儲局首要工作，調查預計至今年底美國通脹率為5.2%，2023年和2024年分別為2.6%和2.2%，未能在2025年前回到2%的長期通脹目標。四分之三經濟師認為，聯儲局會在本周議息聲明中，保持繼續加息為適當做法的指引，四分之一則認為會預示放緩加息。

8月美核心通脹續升 預期通脹升溫主因

撇除能源和食品的8月美國核心通脹較7月進一步上升，為通脹預期升溫的主因。瑞銀美國首席經濟師Jonathan Pingle將12月加息預期由0.25厘調升至0.5厘，加上11月加息半厘，將至年底利率預期上調至4厘至4.25厘。

不過，他預期聯儲局會明年2月會議時，開始討論暫停加息，並於明年底降至3.25厘至3.5厘，因為核心通脹月度增幅預期會在今年第四季放緩，勞動市場緊張也會在今年底降溫，而通脹高基數效應也會開始顯著地壓低其後的按年增幅。

中金公司報告則預期，在勞動力短缺和企業定價權提高下，美國核心通脹按年增速在2024年前難以降至2%，預期聯儲局會在今年底至明年初加息到4厘至4.5厘，其後短期內不會加息或減息，未來半年至1年維持緊縮政策。