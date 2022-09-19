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高盛：內地最快明年中通關 經濟再起飛

標籤：經濟

【明報專訊】內地持續採取嚴格防疫限制，對內地今年的經濟活動造成壓力。高盛發布一份報告表示，市場預計內地在10月16日舉行「二十大」之後，考慮放寬防疫限制，但該行認為要重新對外開放仍最少至2023年的第二季才有望逐步實施。

高盛報告提及，內地現時受疫情影響，GDP按年的增長會減低4%至5%。而參考其他經濟體的數據顯示，雖然疫情會帶來一些永久的經濟損失，但當中大部分仍可在重新開放後回復，因而預計內地全面對外開放後，2023年中至2024年中期間經濟有望大幅增長。

然而，倘若內地重新對外開放，會削弱中國的經常帳盈餘、增加通貨膨脹的壓力、及鼓勵當局採取溫和的正常化宏觀政策。但高盛指出可留意中國金融市場出現反彈的反應，人民幣走勢轉強，因這狀况或提振石油需求，並對貨幣和亞太區股票市場有利。

料美明年經濟增長就業前景轉弱

事實上，雖然環球經濟隨防疫限制放寬有所改善，但仍受到其他外圍因素困擾，當中高盛進一步下調美國2023年的經濟增長預測，從1.5%下調至1.1%。該行經濟學家Jan Hatzius認為，預測略低於市場普遍預期並低於潛在的增長軌迹，因美國的薪金和物價通脹降溫需時，加上聯儲局三度加息和近來金融環境變動，有機會導致明年經濟增長和就業前景轉弱。

至於高盛預測2022年的經濟增長則維持0%。雖然數據今次未有變動，但與一年前預測美國於2022年全年的GDP增速為4%比較，已大幅調低。該行稱，雖然美國經濟衰退短期而言難以避免，但衰退程度將較為溫和。