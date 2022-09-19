港首個STO推售惹注意 BC科技冀為銀行業加入鋪路

BC科技執行董事兼法規事務主管刁家駿（小圖）表示，今次發行STO發行流程，已經引起金融機構及上市公司留意，料為銀行界及私人銀行業日後參與STO發行鋪路。

賦予持有人自由持有或轉讓 達合規要求

今次OSL聯同BC科技的伙伴，用了數個月時間去籌備是次STO的發行，刁家駿指出：「雖然是次STO的有效期只為3個月，涉及金額不多，亦沒有掛牌交易，但是有助落實概念認證（Proof of Concept），讓各參與方測試運作流程及代幣的功能，向金融機構及企業示範可藉此融資」。是次將STO跟比特幣掛勾的美元債券聯繫起來，既提供票息，亦因為掛鈎美元債券而有機會獲得額外回報。

同時，刁家駿亦不諱言，有關產品設計類似現時銀行銷售的股票掛鈎工具，並且改放在區塊鏈上開發智能合約，但是，有別於過往產品不能自由轉讓，今次推出STO賦予持有人自由選擇持有或轉讓，亦達到合規及反洗錢例要求。

OSL處理STO發行 可給予發行商彈性

今次OSL處理STO發行，刁家駿稱，已證明可給予發行商彈性，不再面對銀行或公眾假期的限制。他認為，這更配合年輕一代不依所屬地區時間作息的生活習性，亦可供認購人用其他虛幣及穩定幣認購STO。集團首席財務總監胡振邦表示，由於發行STO時沒有中介機構經手，因此流程較快，成本亦降低。

雖然此前常傳出，有地產公司擬發行STO，但是刁家駿指出，今次發行STO後，反而有非金融機構、上市公司，及傳統金融機構如銀行業界找他們探討開發STO的可行性，他期望未來數個月會陸續有新消息。

同時，胡振邦亦補充，今次發行STO跟美元債券搭配，可以為將來搭配不同模式的產品如綠色債券、結構產品、碳排放權及初創企業股權提供可能性，並且可為更多私人銀行參與STO市場舖路。至於另一同業Hashkey獲發牌，胡振邦期望，有更多人加入，會令業界發展更旺盛。