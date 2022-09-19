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港交所巴曙松：發揮樞紐優勢 4方面拓ESG業務

【明報專訊】美國聯儲局將於本周議息，由於當地通脹高企，市場料繼續加息0.75厘，令全球金融市場流動性收緊，美股三大指數上周均大跌近半成，而恒指亦大跌600點或3.1%。目前市場風高浪急，除了須密切觀望美息走勢外，可留意的是近年市場愈來愈重視環境、社會與管治（Environmental, Social and Governance，簡稱ESG），而恒指ESG指數於2019年5月14日面世以來表現跑贏恒指，且在過去一年多跌市中表現更明顯較佳（見圖1）。今期封面故事由港交所（0388）董事總經理兼首席中國經濟學家巴曙松、恒生指數有限公司行政總裁巫婉雯及中銀香港（2388）工商金融副總經理王浩煇，分析本港及內地ESG發展的最新情况，以及探討當中有何投資機會。

明報記者 葉創成

香港工業總會（工總）上周五舉辦首屆「中小企ESG論壇2022」，除了財政司長陳茂波、工總主席查毅超等致辭外，多名專家也在論壇上討論ESG相關議題。港交所股價當日收報295.6元，已跌穿今年3月低位314元，屬2020年6月以來新低（見圖2），背景是港交所上半年盈利按年下跌26.8%至48.36億元後，由於港股近月每日成交額普遍處於1000億元以下，新股市場亦疲弱，本季盈利亦不樂觀。作為港交所的董事總經理、首席中國經濟學家，巴曙松當日對內地及本港ESG發展的分析，也帶來不少投資啟示。

巴曙松首先重點分析ESG中的「E」（環境），原因是中國兩年前制定2030年碳達峰及2060年碳中和的目標後，正為低碳排放的行業及企業帶來龐大發展機會，「對於低碳及相關的產業來說，這個經營行為本身是有碳資產，經過專業機構的確定後，是可以將這個資產轉讓，去支持業務發展，所以要用好這些工具，這是很重要的一點」。

內地重視碳交易市場 設全國地區交易所

根據全球電動車龍頭股Tesla於7月21日發表的上季業績，雖然集團上季來自碳信用（carbon credit，即出售碳配額）的收入按季減少近半至3.44億美元，惟過去5年相關收入仍高達50億美元（見圖3），而在過去12個月相關收入便有16億美元，佔集團期內核心盈利161億美元約10%，因此，Tesla相信是全球最受惠於出售碳配額的公司之一。

巴曙松指出，不論在內地或本港，在碳配額或碳信用市場仍處於剛剛起步的階段。當中，內地在上海設有一個全國的碳交易市場，另有8個地區碳交易市場，兩者並行，「這說明即使內地政府很重視發展碳交易市場，但現仍在摸索怎麼做」。

港交所3月推亞洲首隻碳期貨ETF

另外，港交所在今年3月23日則迎來首隻碳期貨ETF——中金碳期貨ETF（港元：3060；人民幣：83060；美元：9060）上市，將本港上市的商品ETF涵蓋範圍進一步擴展至碳信用產品，而碳信用產品是推動全球達至碳中和的重要資產類別，該ETF亦是亞洲首隻同類產品。

中金碳期貨ETF透過追蹤ICE EUA碳期貨指數（額外回報）投資於歐洲碳排放配額中最有代表性、最活躍的ICE EUA期貨合約，自3月23日掛牌以來，價格至8月中旬曾大漲小回，惟過去一個月則明顯轉弱，上周五收報62.1元（見圖4）。

入股廣期所 聚焦碳信用產品

除了引入碳期貨ETF外，港交所亦於去年2月5日宣布投資新設立的廣州期貨交易所（廣期所）7%股權，屬境外機構首次獲准入股中國內地期貨交易所，亦突顯港交所連接中國與世界、支持內地期貨市場進一步國際化的決心。

港交所於去年8月27日更與廣期所簽署諒解備忘錄，以促進彼此之間的戰略合作關係，共同支持及推動可持續發展，助力粵港澳大灣區整體建設。未來雙方將聚焦服務國家「碳達峰，碳中和」目標，共同研究在境內外市場產品合作的可能，推動在交易所清算、技術等領域的交流合作以及在市場宣傳、投資者教育等方面的資源分享。

可當超級「轉換器」 整合ESG標準

巴曙松指出，港交所一向十分重視資訊分享（information sharing），因此港交所是最早要求上市公司披露ESG的全球交易所之一，近年對於ESG的披露要求亦不斷增強，「資訊是非常重要的基礎建設（infrastructure），需要有這些信息，別人才能夠識別，然後接下來才能夠有ESG的投資，也才能分類說我投資的上市公司在ESG中是否合格（qualified）」。

展望未來，巴曙松強調，本港向來有一個獨特的優勢，便是連接國際和內地，因此亦是全球三大國際金融中心之一，港交所未來會積極發揮本港上述優勢，來拓展ESG業務，當中可涉及四個方面：「第一，當然是資訊披露，提供更多的信息；第二，開發更多的產品來支持企業減碳、向ESG發展，也幫助企業管理風險，這包括用好碳市場；第三，現時全球對於ESG的標準有非常大的差異，本港過去多年一直是一個天然的、超級的轉換器、聯繫人，未來也可把國際的標準、內地的標準和本港的標準整合；第四，原本在不同金融市場上市的綠色或ESG產品，也可在本港互聯互通掛牌，增加流動性，讓香港成為綠色國際金融中心，吸引香港、內地及全球的企業來港發行綠債及其他ESG產品。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]