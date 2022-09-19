恒指公司巫婉雯：4個緯度為上市公司ESG評級

要持續觀察上市公司在7項ESG核心指標中是否做得好，巫婉雯認為可從規劃、執行、查核與行動（Plan-Do-Check-Act）等4個緯度來衡量：「第一是規劃（Plan），即是上市公司有否留意ESG事宜呢？有無計劃就此做好呢？第二是執行（Do），即是規劃之後有無做、是否做得好？第三是查核（Check），即做完之後，看是否做得好；最後便是行動（Act），即完成第一至三項步驟後，做一個整體回顧，看看將來在ESG領域如何可以做得更好。」

因應氣候變化碳中和關注 更新評分準則

恒生指數公司本月8日發布2022年度香港及中國內地上市公司的可持續發展評級。因應各界對氣候變化和碳中和的關注度不斷提升，有關評級亦採用了相應更新的評分準則。有關可持續發展評估涉及575間香港上市公司及超過1500間合資格經滬股通及深股通買賣之A股公司。

根據整體的評估結果，更多企業正將其業務策略與相關國際指引保持一致，以及透過完善風險管理和氣候管理機制，以加強自身的ESG管理。此外，現時亦出現了企業參照氣候相關財務披露工作小組建議以作出氣候相關信息披露的新興趨勢。該可持續發展評估準則每年皆會做檢討，以便新出現的可持續發展議題的相關考慮可適時納入其中。

2025年或之前要求企業披露氣候信息

鑑於投資者對氣候相關信息披露和碳中和的關注度不斷提升，再加上本港將於2025年或之前實施與氣候有關信息披露要求，此次評估準則亦相應新增了涉及氣候相關信息披露所帶來的影響及碳中和策略相關的評審問題。

恒生指數公司自2014年起委託獨立及專業評分機構—香港品質保證局，為上市公司進行一年一度的可持續發展表現評審。此可持續發展評級除了是衡量公司ESG表現的有用指標外，也是恒生指數公司編製ESG指數，如恒生可持續發展企業指數系列和恒生ESG 50指數時採用的主要成分股篩選準則，而此等ESG指數亦為可持續投資提供基準。

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