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港資新股數科細有細做 分銷IT產品 提供整合方案

【明報專訊】上周五截止認購的數科集團（2350），為近年新股市場較少見的港資企業，於香港分銷資訊科技產品，並提供整合式解決方案，於本地市場佔有率約0.4%。惟「大有大做、細有細做」，集團去年度盈收快速上升，主要受惠去年5月獲得一家東南亞最大內容傳遞網絡服務供應商聘用為本港分銷商，令相關銷售收入急增。

撰文 旻晞

數科集團是次集資最多1.34億元，創陞融資為獨家保薦人。按最高招股價0.86元計，上市後市值約為5.38億元。集團規模雖小，惟亦有5家基石投資者捧場，包括ECI科技（8013）及亞洲聯網（0679），其餘3名投資者均以個人名義入股，為天寶集團（1979）主席洪光椅、雋思集團（1412）主席鄭穩偉及冠忠巴士（0306）營運總監黃焯添。按中間價計，認購股份佔是次發售股份約25.4%（假設未行使超額配股權）。市場消息稱，公開發售部分暫錄得逾70倍超額認購，股份將於下周一（9月26日）掛牌。

5名基投佔發售股份1/4

數科集團主要於香港從事分銷資訊科技產品，並於香港、內地及澳門提供整合解決方案，但往績期間，內地及澳門市場只佔集團收入不足半成。集團的經銷分銷業務及整合解決方案服務分別以兩個不同商號推行，即TriTech及Multisoft。

若按業務分類，上年度集團的分銷業務佔收入的68%、解決方案佔近30%，其餘收入主要來自系統維護及支援服務，雖然相關業務僅佔收入的2.6%，惟毛利率卻高達63.9%，遠高於分銷業務的17.9%及整合解決方案業務的15.5%。而集團往績期間毛利率介乎18%至22%，波動主要源於分銷產品的結構變化。

接東南亞大型合約 去年收入急增

截至最後可行日期，集團與38家資訊科技產品廠商訂立非獨家分銷協議，廠商源自中國、美國、印度、日本及歐洲等不同國家或地區。客戶方面，近年集團銷售予終端客戶的比重逐漸減少，由2019/20年度的47.5%，降至去年度的30.9%，一般而言，終端客戶業務享有較高毛利率。

業績方面，集團近兩個財年收益保持雙位數增長，尤其去年度收入增速高達63%至6.32億元（見圖）。去年5月，數科成為東南亞最大內容傳遞網絡服務供應商Conversant目前於香港的唯一分銷商。兩家公司合作關係初步為期兩年，且應自動續期直至終止為止。集團從Conversant獲取內容傳遞網絡牌照，以訂閱方式分銷予集團客戶。所謂內容傳遞網絡牌照是一種許可權，可以進入一個包含區域及國際各數據中心的互連伺服網絡，相關技術架構主要旨在減少內容傳播距離，進而降低網絡延誤及頻寬，令用戶以較低成本將動態內容及視像傳送到終端用戶設備。隨着5G及高速網絡的普及，互聯網多媒體內容日益龐大，令相關服務需求日趨殷切。數科去年度有2.44億元收入及4470萬元毛利來自銷售Conversant的產品服務，佔同年收入及毛利約38%，成為集團去年度盈收急增的最大「功臣」。本年度預料在比較基數較大下，預期收入增速或放緩。

規模小議價力較低 毛利率波動

根據招股書資料，去年香港的資訊科技產品分銷行業約有30至40個分銷商，其中活躍的市場參與者（包括數科）不足10個，但首3家主導市場的參與者，去年收益便合共佔市場份額至少約60%；在系統整合解決方案行業方面，約有2000家企業，競爭激烈，首四大供應商佔市場總收益少於3%，而數科於兩者市場的市佔率同樣為0.4%，可見集團規模較小，市場議價能力無疑較低，令毛利率趨向波動。

是次招股價範圍相當於歷史市盈率10.6至11.4倍，與本港老牌資訊科技方案供應商科聯（0046）的11.5倍相若，惟後者成交非常疏落，參考作用不大。

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