HKTVmall早鳥落廣告 回贈達2.6倍 或成核心利潤來源 明年廣告最多加價四成

明報記者 蕭嘉聰

根據HKTVmall的投放廣告教學，商戶可直接在平台購入廣告代幣增值券，面值介乎1500至一萬元不等，再登入其一站式廣告投放系統，兌換代幣以投放各款廣告，非加盟商戶亦可通過媒體公司投放廣告。集團數據顯示，截至今年6月，廣告全體受眾可觸及232萬人，超級市場及護理保健兩大類型，其目標受眾亦可觸及124萬人及106萬人。

針對現客 須今年內簽約落實

平台最新於8月15日上載2023年早鳥計劃詳情，當中分為優先預付計劃及預訂優惠計劃，前者提供更高的優惠折扣（見表），但客戶需在明年1月31日或之前一筆過支付廣告費，後者則可分期在明年10月31日或之前支付廣告投放費用，惟同樣需在今年12月31日或之前簽約落實。此外，優先預付計劃的門檻為5萬元起跳，預訂優惠計劃門檻就調高至10萬元。

早鳥計劃主要針對現有客戶，並以今年的廣告開支為基礎，只要預付明年100%、115%、130%及150%廣告費用，就可獲得額外獎賞，例如現有客戶明年廣告預算提高五成至200萬元，一筆過支付即可送贈2.58倍的廣告代幣，即等同明年可共有716萬元的廣告額。另外，現有廣告客戶明年的預付廣告費用及增幅達至特別獎賞資格，更可獲贈免費活動安排以及直播宣傳。

明年推3新廣告類型吸金

新客戶只能參與一筆過支付的「早鳥標準100%預訂計劃」以及分期支付的「標準100%優惠計劃」，以明年投放10萬元廣告為例，兩者回報分別為54%及28%。

HKTVmall已在8月舉行2023年早鳥廣告網上簡介講座，分享個別廣告客戶表現，例如雅芳婷採用分類全頁廣告以及類別主頁廣告B，點擊率分別為13.8%及3.37%，店舖生意額亦較推出廣告前一周增長1.43倍。平台又預告，明年將會推出3款新廣告類型，包括熱門搜尋橫額廣告、加單貨品橫額廣告、帳戶頁面橫額廣告或信息。

據HKTVmall的網站，平台今年亦積極推出各式計劃吸金，曾於3月中及6月底分別推出兩項廣告計劃，並以三折及回贈1倍作招徠。