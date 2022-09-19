網購揀集運 留意收費陷阱

明報記者 黃清瑤

不少人都會在內地購物，主要是內地物價較便宜，購買家具或生活所需物品都相當方便。如果貨品從內地直接運送到香港，運費將會非常昂貴，因此不少人都會考慮使用集運，將來自內地各個城市的物品，運送到內地一個集運倉，再繳付一次的運費，就可以直達香港。

點買首1公斤運費只是9元

市面上有不同大小規模的集運公司，收費及隱藏條款不同。今次比較市面上10間較多人使用的集運公司，比較合作自提點，當中發現點買（DimBuy）運費最便宜，首1公斤運費只是9元，續重同為9元。其次是淘寶的官方集運（菜鳥），首1公斤運費為9.7元人民幣，大約為11港元，續重每0.5公斤為3元人民幣。

兩者比較，官方集運（菜鳥）較為便宜，因為點買續重不足1公斤，都會以9元計算。但消費者要留意，菜鳥官方集運是用人民幣結算，若買家的支付方法為香港支付寶或信用卡，就要額外繳付手續費，變相增加運費。

不過亦要留意細節及條款，如使用點買並於DimBuy物流服務中心天水圍店取貨，若貨品的單邊長度超過60cm或三邊相加超過90cm，就會以體積重計算。一般來說，體積重計算的公式是長×寬×高÷6000，假設貨品長58cm、寬20cm、高25cm，即三邊總長度為103cm，就需要以體積重計算運費，而貨品體積重量為4.83kg，即使貨品只是1kg，亦會按4.83kg計算。

鑫航集運大型貨品 愈重愈划算

在網購時，很少情况下會詢問商家包裝的長闊高，如果希望避免計算體積重量，可以考慮其他集運公司，包括官方集運（菜鳥）及點對點集運。其他集運公司包括集運王、神州集運、微集新世代、BUYUP、Funlala及多寶集運的運費較昂貴，如包裹體積重量大於包裹實際重量，都以體積重計算。

此外不少人會在內地購買家俬，並運送至香港，此時需要使用大型物流運送服務，一方面運費會較為便宜，另一方面提供送貨上門服務。當中可以考慮鑫航集運，25kg以內貨品，首1kg收費為14.4元人民幣，續重為4.8元人民幣，26kg至50kg的首1kg收費為4.5元人民幣，續重為4.5元人民幣，可見買得愈重，運費愈便宜。以上費用未包括派送費，最低派送費為40元，另外要收取2元物料費。

另一間收費較相宜的家俬集運是冠達快運，派送到九龍區的首16kg，統一收費為95元，其後續重為每公斤3.5元。派送到新界區及港島區的首16kg，統一收費為110元，其後續重為每公斤3.5元。如單純以重量計算，50公斤及送到新界區，鑫航的收費225元人民幣（約255港元）、冠達為231港元。不過在選擇大型家俬集運公司時，除了考慮收費價錢，更重要的是公司口碑，會否容易在運送過程中損壞物品。

時至今日香港仍然未通關，不少人會在海外各地購物，市面上有不少集運公司提供環球多國集運。普遍公司都會提供美國集運服務，當中發現Shop Easy收費最便宜，每磅收費為18港元，其次為ShipBao及Ezy Go，每磅收費為22港元。如果要在日本網購，最划算是使用Ezy Go，每磅為23港元，其次是Buyandship及ShipBao，每磅為24港元。

海外集運倉留意截單日期 須時較長

當中，Buyandship的國際集運倉最多，遍及澳洲、泰國、印尼、意大利、韓國；ShipBao更遍及德國。雖然歐洲都有集運倉，不過較少人會在這些地方的網站購物，因此發貨及運送時間會較長，就以ShipBao的德國自營倉庫為例，每逢星期五截單一次，預計出倉後15個工作天後到港。假設貨品於星期交到達集運倉，需等待7天時間才會發貨，連同到港15個工作天，至少需要一個月才到達香港。倘若是急件就要用費用交昂貴國際快遞公司。

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