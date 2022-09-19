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何啟聰：股價試低位 騰訊熊69289

標籤：何啟聰

【明報專訊】聯儲局議息在即，市場關注會否繼續大幅加息，港股上周五再度回軟。短線或繼續參考18,500點為支持，向上或以重上並企穩萬九點為短期目標。

科技股捱沽，騰訊（0700）上周五受制於300元關口，競價後跌幅擴大至逾2%，以全日低位293.2元收市。騰訊雖然連日回購，但對股價支持作用暫有限，短線觀望能否在290元以上止跌，向上或以重上並企穩300元為短期目標。

騰訊受制於300元關口，吸引資金入場加注好倉，但隨着股價逐步下試低位，好友進一步下移至更遠距離的牛證，減低收回風險，同時免除科技股板塊波幅收窄、可能帶來的引伸回落影響。看好或可考慮騰訊牛證65071，收回價278.88元，行使價275.88元，槓桿比率約12倍。相反看淡或可留意騰訊熊證69289，收回價310元，行使價313元，槓桿比率約16.3倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]