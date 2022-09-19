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摩根大通亞洲：議息前對冲 納指沽10412

【明報專訊】聯儲局將於本周公布議息結果，據芝加哥商品期貨交易所FedWatch工具，反映市場預期聯儲局加息0.75厘的機率為75%，加息1厘的機率為25%。美元指數近日於110關口前徘徊，美國兩年期債息再突破2007年以來最高，上周五試闖3.9厘水平，與10年期長債息率倒掛幅度進一步擴大至40點子以上（100點子等於1厘）。

輪場資金流入淡倉，截至周四的5日，納指淡倉累計淨流入量達1000萬元；道指及標指淡倉則分別錄得230萬及120萬淨流入，或反映投資者希望於聯儲局議息前追沽，又或者對冲手持美股倉位下跌風險。

如投資者認為美股於議息前波動將加劇，捕捉上落機會，看好可參考納指購10502，行使價14,400點，實際槓桿約9倍，2023年03月17日到期；看淡可注意納指沽10412，行使價9900點，實際槓桿約8倍，2022年12月16日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]