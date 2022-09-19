陳永傑：消費弱 美加息要打「因住波」

大型百貨公司Macy's公布，截至7月底止第二財季，盈利降至2.75億美元，相對去年同期獲利3.45億美元，減少20%。該集團表示，鑑於消費者對購買服裝等耐用品的需求轉差，向下修訂年度收入預測。該集團財務總監Adrian Mitchell指出，消費市場惡化，人流量減少，店舖銷售成績較預期差，需要減價招徠顧客，但經營成本上升，令業務面對重大挑戰。

老牌百貨集團Nordstrom情况亦相似，鑑於高通脹與民眾消費意欲疲弱，下調集團年度盈利預測。集團警告，消費者情緒受高通脹影響變得疲弱，集團存貨偏高，需要減價促銷，向下修訂年度收入預測，最新預料升5%至7%，原升幅為6%至8%。

9月後加息料審慎

美國近年消費市場強勁是因為民眾得到政府派錢，才有能力消費。美國人消費習慣在金融海嘯之後有所改變，變得喜歡儲蓄，不再是先使未來錢。當政府所派金錢用得七七八八，沒錢派就再沒有「非經常收益」，唯有緊守荷包減少消費，又何來通脹呢！所以，曾經有人說「美國通脹是美國政府派錢製造出來的」，現在經已沒錢派，錢又用完，一切還原基本步。

美國今年上半年樓價比去年底上升9%，6月份比5月份僅升0.3%，美國樓市亦轉弱，通脹接近見頂，料聯儲局9月份以後加息變得審慎。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]