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馬泰陽：樓市跌勢成形 宜通關減辣

標籤：馬泰陽

【明報專訊】香港樓市吹淡風，美國聯儲局本周舉行議息會議，市場普遍估計再加息0.75厘至1厘，市場入市態度謹慎，觀望氣氛趨濃厚，甚至出現大量減價盤，令本月住宅交投受壓。樓市跌勢逐漸成形，近日有不少政商界重量級人物，分別就通關及減辣提出建議，冀政府能把握時機，盡早訂出時間表，以免喪失經濟復蘇的黃金機會。

疫情至今已有兩年多，有不少國家早已採取「與病毒共存」的抗疫模式，甚至取消旅客入境的防疫措施。反之，香港作為國際大都會，依然嚴格堅守入境人士的防疫政策，重創本港的經濟，連樓市持續整固，樓價亦出現時光倒流情况。目前新盤當旺，普遍新盤市場亦以貼市價，甚至以低市價開賣，吸走市場購買力，二手市場首當其衝受影響，即使業主減價幅度呈擴大趨勢，減價盤湧現，部分市民未敢貿然入市，寧願採取觀望態度。

筆者認為，假若香港年內放寬旅客入境，或中港落實通關，相信不但有利本港經濟復蘇，連帶樓市亦會受惠。畢竟本港內需潛力不足以令經濟復蘇，長遠必須對外「開關」與國際重新接軌，吸引外地資金重新流入，才可令香港經濟及樓市兩大支柱重新站穩陣腳。內地買家對本港樓市趨之若鶩，但中港大規模通關相信短期無望，難免窒礙內地人來港購買物業。

再者，內地人來港買樓要面對辣稅。當初政府設定印花稅，目的是抑制樓價及炒風。自2013年DSD出台後，錄得繳交DSD稅項的個案逐年遞減，截至今年首8個月錄得約1600宗，佔去年逾4500宗數的38%，反映「辣招」不合時宜。另外，本港正值面對移民潮，適時「減辣」有利吸引外地人才來港，能有效地增加資金及人才流向本港。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]