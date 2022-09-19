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退休前後宜定期做體檢

【明報專訊】退休前除了準備好退休金外，最好在退休前做一次詳細身體檢查，有保險公司調查顯示，單在2021年，本港75%的65歲及以上長者患有至少一種慢性疾病，例如糖尿病和心臟病。退休人士必須時刻留意自己身體變化，確保健健康康享受退休生活。50歲後，應每3個月量度血壓，每半年驗測血糖，每年測血脂。市面上有不少身體檢查計劃，「老友記」可因應自己需要諮詢家庭醫生，選擇合適的計劃。

明報記者 龍彩霞

隨着年齡的增長，建議退休者定期體檢。即使在退休後也要照顧好個人健康，這一點至關重要。除了保持健康的生活方式外，也緊記要開始監測身體的健康水平有沒有下滑。定期體檢可以幫助找出健康風險，或者任何未知的健康問題。及早發現疾病可以更好地管理和治療，包括降低併發症風險。其中綜合性身體檢查的最基本項目，以每一至兩年的定期體檢而言，其包含的項目應包括全血細胞計數、腎功能檢查、肝功能檢查、糖尿病篩查、脂質（膽固醇）、體重（BMI）、血壓、靜態心電圖、尿液分析、胸部X光。而醫生建議50或以上人士應定期檢查。

大腸內窺鏡檢查應10年一次

根據香港防癌會資料，於過去20年，香港大腸癌患者有年輕化的情况，死亡率呈上升趨勢。因此，該會建議年滿50歲而未出現任何大腸癌症狀的人，及早做大腸癌檢查，以免到不幸確診時耽誤了治療。

保險公司Bowtie發現受保人常忽略個別器官狀况，包括結直腸，建議定期檢查年齡為50至75歲，檢查項目包括大便隱血測試、軟式乙狀結腸檢查、大腸內窺鏡檢查等，而大便隱血測試要每年檢查年；軟式乙狀結腸檢查則可每5年檢查；大腸內窺鏡檢查則為每10年做一次。

簡單身體檢查計劃 由幾百元起

香港致命癌症排名首3位依次為肺癌、大腸癌及肝癌，合共佔癌症死亡總數逾半。故退休前後也要定期檢查肺部，特別是吸煙人士。綜合身體檢查套餐大都包括血液檢測、肺部X光、糖尿、血脂等化驗項目，價錢較貴的套餐更會包括癌症檢測、腹腔超聲波等檢查。而簡單身體檢查計劃由幾百元起，全面計劃可近萬元，故退休前最好享用員工福利，先為檢視自己健康。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]