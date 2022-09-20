復星：實際負債1000億 非6500億

不應合併子公司全部債務

復星稱，6500億元債務是包括集團合併旗下子公司全部債務統計得出，當中包含旗下保險公司、銀行等金融機構負債，而金融機構的負債和企業傳統帶息債務概念不同，強調公司真實企業債務實際上只有2600億元。

集團又表示，在現有2600億元債務中，包含旗下豫園股份和復星醫藥（2196）等上市子公司債務，並由各上市公司獨立承擔償付責任。復星表示，真正歸屬集團負債僅約1000億元，相對應總資產是2700億元，每股淨資產價值（NAV）約20元，不存在較大償債壓力。

復星近期密密減持上市投資，包括在上周四（15日）大手減持新華保險（1336），以新華保險於9月15日收市價17.12港元計算，估計套現約4.47億港元。標普上周發表報告，將復星國際長期發行人信用評級及公司擔保的優先無抵押債券評級，由「BB」下調至「BB-」，評級展望為「負面」，反映在未來12個月內集團難以有意義地延長到期債務，以及其資產出售計劃存在不確定。