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港航認子企資不抵債 違反債券條款 強調重組進展良好

【明報專訊】香港航空透過旗下子公司藍色天景（Blue Skyview）（5364）發行本金總額6.83億美元（約53.27億港元）永續債券，至今已拖欠近3年債息且未有向投資者「交數」。藍色天景早前發公告披露，本月8日已向債券投資者提交2019年及2020年度的財務報表，並確認當中涉及違反部分債券條款，包括EBITDA對應利息支出比率不符要求；以及集團部分子公司出現資不抵債。公告又提及，港航呈請清盤案延期至10月聆訊，並表示已準備好抗辯。

港航於2017年透過子公司藍色天景發行該筆債券，為每半年支付利息，原票面息率7.125厘，該債券在2019年12月開始停止買賣，至今仍繼續停牌。藍色天景於公告中表示，儘管上述債券出現違約，但目前適用於該批永續債券的分配率仍為每年15.76%。

據公告提及，港航及旗下子公司均作為該筆債券的擔保人，公司及各子公司的債務水平，須符合若干的財務要求，但2019年及2020年度財務，其綜合EBITDA對應利息支出比率不符要求。

據目前接獲財務報表初步審閱，集團內部子公司未能滿足財務要求，導致違反債券條款內部要求，並披露港航旗下部分子公司出現資不抵債等情况。

據港航發債架構圖顯示，藍色天景母公司香港航空國際、HKA Group，以及實際營運業務公司香港航空均作為該筆債券的擔保人（見圖）。公告中，未有提及是否有持有人提出還錢，本報其後向港航查詢及了解情况，港航未有回覆查詢。

港航清盤官司 延至10月31日

除此之外，港航被債權人愛爾蘭公司入稟高等法院呈請清盤，該份公告指出，法院公布有關清盤聆訊押後至10月31日進行。至於有關港航債務重組，已取得良好進展，並預計10月12日向法院提交申請，尋求批准召開債權人會議。

明報記者