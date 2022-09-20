出口指數續升 貿發局：港商最難時間已過

第三季指數仍處於50盛衰分界線以下，反映港商看淡出口市場。第三季貿易價值指數由次季51.7急挫至今季40.2，顯示港商需要面對單價下調壓力。范婉兒表示，內地市場為本港最大的貿易伙伴，該會原本預計內地疫情能提早受控，惟至今仍持續反覆，復蘇步伐較預期緩慢，首8個月本港出口增長不理想，出口至內地指數錄得收縮。儘管今年餘下時間出口持續改善，或錄得正增長， 以全年來看，預計出口指數「唔靚」，但仍能保持增長。

內地復蘇 或抵消歐美需求減

范婉兒表示，隨着內地疫情逐步受控，當地主要經濟數據正回穩並好過市場預期，有望支持本港未來出口表現。她表示，外圍高通脹、主要央行加緊加息步伐，貿發局並無低估歐美經濟步入衰退的風險，但考慮到內地市場逐步復蘇，或能抵消部分歐美需求減慢，對本港未來12個月復蘇步伐持樂觀態度，主要受內地市場帶動。提及內地政府正考慮放寬入境檢疫措施，范相信，內地放寬任何防疫政策，對人流物流都會產生正面作用。