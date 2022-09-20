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恒大明開債權人會議 商40億境內債二度延遲還息

【明報專訊】中國恒大（3333）旗下恒大地產發公告，擬於本周三至周四召開今年第二次債券持有人會議，審議規模40億元人民幣、票面利率5.8厘的境內債「20恒大04」調整債券利息兌付安排。債券原訂於9月23日付息，恒大擬尋求將付息日再延至明年3月23日完成。

恒大地產表示，基於現有經營狀况，尋求「20恒大04」債券持有人同意本期債券利息支付日期，由原來最遲今年2022年9月22日，調整至2023年3月23日完成支付。如恒大地產未能如期完成上述利息支付，應根據逾期天數，每日按應付未付金額的萬分之五支付違約金。

恒大地產境內債「20恒大04」去年已曾無法付息，至今年3月召開第一次債券持有人會議，成功獲批准延期至今年9月23日支付。

佳兆業停工項目

傳獲境外債權人洽購

此外，據路透引述消息報道，另一內債內房股佳兆業（1638）獲由集團一批境外債權人組成團體，出價最多20億美元（約156億港元）收購旗下一批正在停工的在建住宅項目，以推動項目完工。報道指，雙方談判尚處初期。佳兆業對消息不予置評。

如果交易成功，這將是在過去一年衝擊房地產行業的最新一波危機中，外國投資者首次收購中國地產商的不良資產。目前中國政府正急於控制購房者以斷供抵制所購樓盤爛尾的情况。