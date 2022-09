梁天卓：新冠後遺症研究：上網課成績顯著下跌

Average scores for age 9 students in 2022 declined 5 points in reading and 7 points in mathematics compared to 2020. This is the largest average score decline in reading since 1990, and the first ever score decline in mathematics.

相信沒有人會不認同疫情對美國以外的學童同樣影響深遠。然而,學童整體成績下跌是一回事,不同學生的成績下跌幅度如何不同又是另一回事。疫情是大家都要面對的天災,學童成績因而下跌我們只能徒嘆奈何,相反學童網上或實體上課則是各處鄉村各處例,從政策角度來說,研究不同學童在不同政策下的成績轉變更為重要。

同地區實施不同校政 影響明顯

簡單比較兩個實施不同政策(網上或實體上課)州份的學童成績轉變,我們可以看到在疫情期間大部分都實施網上學習的學童成績倒退得更為嚴重。然而,從實證研究的角度來看,強力推行網上學習的州份的其他防疫措施(如隔離令)亦相對嚴謹,這些學童在課外時間被迫留在家中的時間亦更長。換句話說,單單比較兩個實施不同上學政策州份的學童成績轉變,不足以顯示政策本身與學童成績的因果關係。

要更嚴謹分析兩者的因果關係,一個方法是看同一地區內兩間實施不同政策的學校的學生,他們成績轉變是否有所不同。最近一份剛發表的研究《Pandemic Schooling Mode and Student Test Scores: Evidence from U.S. School Districts》發現,即使我們看同一地區,實體上課的學生成績倒退明顯比網上上課的學生要少得多,而且網上學習對黑人學童(家庭環境通常較差)的影響尤其顯著:

Focusing on within-state, within commuting zone variation in schooling mode, we estimate districts with full in-person learning had significantly smaller declines in pass rates (13.4 p.p. in math, 8.3 p.p. in ELA). The value to in-person learning was larger for districts with larger populations of Black students.

而回到香港,一方面,有醫生表示新一波疫情的死亡率為0.098%,與流感的0.1%差不多,並形容疫情其實已經漸漸回落,但另一方面,本地中小學因為「爆疫」而停課仍然時有所聞,本地學童的成績會否出現「新冠後遺症」?這可能要問問醫務衛生局長了。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

[梁天卓 經濟學爸]