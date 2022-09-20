WeLab購雅加達服務銀行 轉型數碼網絡 冀3至5年內收支平衡

明報記者 鄺海盈

今次收購已獲印尼金融服務管理局批准。龍沛智稱，由計劃收購到監管審批，過程花費約兩年時間；而WeLab Sky股東除匯立外，亦包括安聯、博裕投資、維港投資、泰國匯商銀行及北富銀創投。

稱印尼銀行業發展潛力高

龍沛智解釋，選擇開拓印尼市場是由於當地銀行業發展潛力高，業界股本回報率（ROE）普遍十分高，於全球名列前茅，加上印尼未出現具主導地位的虛擬銀行，仍有相當發展空間。BJJ原為一間中小型傳統銀行，於當地設有分行。匯立計劃保留現有分行，並將其成為推廣數碼銀行網絡，結合線上線下服務。

龍沛智指出，期望藉投資股東之一Astra作為印尼上市公司，在當地擁有的商業生態圈及金融服務分銷網絡，尋求更多合作伙伴。WeLab香港現有的金融產品，亦期望參考當地市場需求推出類似服務，令研發時間及成本大幅減少，推出效率亦會相對提升。例如於今年推出的Go Wealth數碼財富管理平台亦可帶到印尼市場。

龍沛智：未有急切上市需要

他表示，期望BJJ最快於明年首季推出轉型服務，專注印尼一兩線城市，以從事新經濟行業的中小微企（MSME）及個人客戶為目標客群，期間再增聘50至100人協助轉型。龍沛智期望，BJJ轉型後，可於3至5年內做到收支平衡。

至於匯立現有業務方面，龍沛智稱，集團現總用戶人數約50萬，今年貸款業務較疫情前上升1.5倍，當中WeLend在首8個月錄得創新高數字，壞帳率為市場的一半。銀行完成前期投資後，新產品陸續推出，預期虧損較去年少。他又稱集團暫未有急切上市需要，但會繼續觀察上市機會。