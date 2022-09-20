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萬科旗下萬物雲招股 暫未足額

【明報專訊】萬科（2022）旗下分拆萬物雲（2602）昨首日招股，反應未見熱烈。綜合首日各證券商表現，萬物雲暫未獲足額認購，昨日暫錄得約4476萬元孖展認購，當中佔比最高的兩大券商為富途的2600萬元和輝立證券的1000萬元。惟有外電引述消息人士指出，萬物雲國際配售已獲足額認購。

券商：投資者乏投資意欲

耀才證券（1428）執行董事兼行政總裁許繹彬認為，萬物雲招股反應合理，因近期市况出現許多不利因素，例如恒指表現連日受壓、人民幣又跌穿7算，加上兩隻具指標性股份騰訊（0700）和港交所（0388）雙雙失守300元，因此投資者更難有興趣留意和投資新股。他表示，耀才昨日只借出近100萬元孖展認購，相信除非未來3天市况突然反彈，否則投資者難有投資意欲。

許繹彬指出，萬里雲作為「名牌貨」相信不難獲足額認購，因最後都有包銷團隊幫忙認購，但掛牌後能否維持則還看大市走勢，因近來新股集資市况不再是2020年時新股只要與「雲」相關便升勢強勁。

輝立證券企業融資經理陳英傑表示，目前市况比較差又缺少資金投資，相信投資者只有本來有持有物管股，才有興趣轉投萬物雲。他更指今次未有設下指定目標，並預料新股市况1至2個月內都維持這狀况下，直至季尾才有望好轉。

明報記者

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