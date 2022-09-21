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渣哥稱毛記退股叫價「震驚」 倘未達回購協議擬總辭 毛記：仍在磋商

【明報專訊】毛記葵涌（1716）周一宣布委任本地免費報章《am730》前副社長馮振超為營運總監後，獲集團入股的「渣哥」昨午突然在facebook發文，稱早於今年2月有意回購毛記持有的49%股份，惟叫價令渣哥團隊感到「非常震驚」，揚言別無他法之下，最終或會集體辭職。毛記則在昨晚發公告稱，正就出售多間渣哥公司股權與其大股東磋商，惟不一定會落實出售事項。毛記股價昨日大升42.1%至0.81元，成交504萬元。

明報記者 蕭嘉聰

渣哥表示，有見毛記新任命管理層後隨即議論紛紛，為免產生不必要揣測，決定公開事件以正視聽。聲明提到，毛記早於年多兩年前再無參與渣哥的管理及營運，今年2月渣哥提出以2018年入股的同樣條件，即只計算實際資產及負債下，以實際市值購回毛記持股，惟拖延至今已超過半年，亦要加入律師團隊協助。

稱「價錢倍數計」感無能為力

聲明又稱，渣哥本月初收到毛記的開價感到非常震驚，稱「價錢以倍數計」，令其感「無能為力」，如事件拖延下去，渣哥團隊或會藉集體辭職抗議控訴。

翻查資料，毛記在多間「渣哥系」公司持49%股權，另外51%由「渣哥」蔡強榮及其妻、前港姐譚小環等通過私人公司EHCAV LIMITED共同持有。其中以往由毛記執董陳強（陸家俊）及EHCAV股東之一源碧麗擔任董事的大渣哥有限公司，董事名單亦於7月底出現變動，蔡強榮夫婦重新出任董事，而EHCAV的辦公地址，本月初亦撤離毛記在葵涌的辦公室。

年初提出實際市值回購

毛記昨晚發公告稱，董事會注意到現時流傳集團或出售多間渣哥公司49%持股的消息，現正與渣哥的大股東持續磋商，並探討出售的可能。

蔡強榮與譚小環夫婦於2014年開設小食店「渣哥一九九六」，2017年與毛記曾合作在年宵市場推出「毛記劣食」小食攤位，2018年12月底毛記正式入股渣哥一九九六，翌年初即再擴大版圖至開設茶餐廳「大渣哥茶記」。

據毛記年報顯示，集團分別於2018年起共斥資約545萬元購入渣哥一九九六、大渣哥及大渣哥（貳）（兩間大渣哥分別為九龍灣及灣仔分店）各49%股權，截至今年3月底的2021/22財年，渣哥合計全年收入6129萬元，其中大渣哥兩間分店均錄得虧損，合計全年虧損近380萬元。截至今年3月底，渣哥一九九六及兩間大渣哥的淨資產值約830.3萬元。