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內地堅持清零 標普：拖累復蘇

【明報專訊】新冠疫情自2019年底起爆發至今快將3年，內地一直堅持「清零」政策。評級機構標普最新報告指出，內地的清零政策對企業構成的威脅，比起通脹更大，尤其是依賴流動及消費的行業，包括商業、消費者服務、媒體、娛樂和休閒、房地產和運輸行業等；更認為內地政府在經濟增長及嚴格控制疫情之間掙扎，將會拖慢內地企業的復蘇進度。

對企業威脅比通脹更大

標普全球評級大中華區負責人張積豪指出，世界各地紛紛關注通脹問題的時候，內地的重點卻仍在於疫情，但隨着更多的變種病毒出現，對內地堅決清零的承諾帶來衝擊。張表示，內地經濟曾經從2020年的第一波疫情中快速復蘇，但今年疫情及封鎖措施反覆出現，拖慢各地區及企業的復蘇步伐，更加劇內地房地產行業的危機。

根據報告分析，從今年已兩次下調政策利率可見，內地並不認為自己正面對嚴重的通脹問題。張積豪表示，隨着生產物價升幅放慢，清零政策對企業前景帶來重大威脅和衝擊，而非通脹對純利的影響。

標普預計，即使內地或推行更多大規模的經濟刺激措施，但只要內地一天不放棄清零，有關措施的效用就大打折扣。標普對大中華區企業投資組合的前景仍然負面，降級風險集中於投機級別的企業，當中45%的評級展望為負面。標普亦預測，內地的通脹率將保持在歷史範圍內，今年及明年分別為2.3%及2.5%，2024及2025年回落至2.2%。

祈耀年預計2023年中可改善

另外，據彭博報道，匯控（0005）行政總裁祈耀年昨日於美國銀行一個會議上稱，中國今年或明年初不太可能重新開放入境，但希望情况能在2023年中得到改善。他又表示，自己在夏天曾訪港一個月，認為香港市場正在逐步重新開放。祈耀年續稱，因應內地需要一個通往國際資本市場的門戶，認為香港適合扮演這個角色，所以有信心香港將繼續保持國際金融中心地位。