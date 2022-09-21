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金管局下季展開數碼港元準備工作 未有推出時間表 李達志：基建需具前瞻性

標籤：經濟

【明報專訊】金管局在4月就在本港於零售層面引入央行數碼貨幣（簡稱數碼港元或eHKD） ，向公眾徵集意見。當局昨日公布，會為將來可能推出數碼港元，在今年第四季起進行準備工作，不過未為正式推出數碼港元制定時間表。雖然目前金管局未見數碼港元有即時使用案例，不過，副總裁李達志指出，數碼港元準備工作數以年計，基建需有前瞻性，不能等待需求出現後方才開始推動，他舉例當年推出3G電訊服務後，市場便會發揮想像力利用基建，例如推出智能手機應用3G數據，發展出不同的服務。

明報記者 歐陽偉昉

金管局表示，從諮詢收到75份市場回應，整體支持數碼港元，認為其具備潛力，可推動數碼經濟發展，不過當局需更深入探討私隱保障、法律考慮因素、應用場景等事項。因應研究所得和收到意見，分為三條軌道發展數碼港元。李達志強調，當局沒有計劃取代紙質港元，就如當局推出電子支付工具，是給予市民其他選擇。

第一軌道為技術和法律基礎，包括研究如何修例容許數碼形式貨幣，成為法定貨幣在港發行，和制定系統開發計劃，自今年第四季開始。第二軌道為研究數碼港元應用和設計，並與不同持份者合作進行試驗以取得實際經驗，工作會與第一軌道並行。第三軌道則會歸納前兩軌道成果，作出更全面部署，為推出數碼港元推出時間表，但現時沒有確實時間。

現在本港已有多項支付工具，金管局在4月諮詢中曾提問「若引入數碼港元，有什麼應用會較現有工具優勝」，金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，收到的回應中大多提及現有可作應用的例子，如用於購物、派發消費券等，但他認為運用數碼港元未必較現有工具有特別好的表現。不過全球皆在探索更節省時間和成本的跨境支付方法，他認為這是數碼港元可以發展的範疇。

HkbitEX：可探討兌換數字人幣 大灣區跨境運用

金管局如何應用數碼港元，還要進一步探索，區塊鏈及加密貨幣專家李思聰指出，數碼港元可作編程，通過智能合約在符合條件後進行支付，可以經自動化交易取代中介人，降低花費在中介人時間、費用成本，目前不能以現行貨幣系統進行。另外，目前銀行存款各有自己的資料庫，若統一使用數碼港元，在跨行轉帳時可以改善效率和減低費用。目前數碼港元推行沒有時間表，李思聰認為系統上並不困難，不過需要政府、銀行等系統完成對接數碼港元。HkbitEX聯合創始人盧廷匡認為，本港支付工具在跨境至內地使用，尚有成本、追蹤匯款等問題需解決，認為數碼港元可探討與數字人民幣更方便兌換，在大灣區跨境運用合作。