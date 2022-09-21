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數碼港元由金管局發行 可經每家銀行分發

標籤：經濟

【明報專訊】有別於港元現時交由3家銀行發行，金管局副總裁李達志表示，數碼港元將由金管局發行，技術上可經每家銀行分發，屆時不同銀行在分發數碼港元作零售消費時，可以有不同的角色，但當局擬在日後才會研究如何處理。他又稱，每個數碼港元都是同質，性質與紙幣由特定三大發鈔銀行印刷分發不同，不過數碼港元不會影響紙鈔的發行安排。

金管局昨日發出的政策立場文件，總結4月諮詢的結果。市場人士認為，本港零售支付市場已有不同的支付選項，正值百花齊放且處於良性競爭，因此數碼港元作為支付工具有多大需求，是取決於其本身的設計特點。若數碼港元可以做到跨境支付、與「轉數快」及數字人民幣互聯互通、具可編程特點、支援離線支付等潛在效益，將有助增加市場需求。

市場人士：應容許機構自行研發應用程式

部分市場人士又認為，金管局不應開發數碼港元專用應用程式，而應容許金融機構自行研發錢包應用程式，供其客戶使用數碼港元各種功能。金管局應集中於發行數碼港元及制定相關標準。

對於用戶私隱和反洗錢要求平衡，不少市場人士認為完全匿名並不可取，他們建議帳戶限額和交易上限較低的錢包享有較大匿名程度，而限額和交易上限較高的錢包，基於涉及的洗錢或恐怖分子資金籌集風險較大，應嚴格管控其匿名程度。金管局回應，將視乎最終設計，按需要考慮是否需要訂明額外規定或指引，應對數碼港元產生特殊風險。