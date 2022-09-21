天星銀行委任胡偉為CEO

胡偉現為天星銀行的首席策略官及執行董事，加入天星銀行之前，曾任小米旗下天星數科的金融機構部總經理，負責天星數科與銀行、證券、信託等各類機構，在互聯網信貸、資產證券化、金融科技等方向的業務合作和營運管理。天星銀行由牌照申請至開業初期，由曾在大新銀行及平安銀行任職的劉雪樵擔任行政總裁，於開業同年退休，由曾在渣打、信銀等任職的姚文松接替。至去年11月，姚文松發內部信請辭，時任首席財務官謝永豪署任。惟謝永豪署任近半年仍未「轉正」，今年5月亦宣告離開，並於7月離任。早於謝永豪提交請辭時，已有報道傳小米擬調派內地高層掌舵，待監管批准。時隔多月，天星銀行才委任擁有內地背景的胡偉接任。

胡曾任職多家基金公司

胡偉在加入小米集團前，曾任多家基金公司。2007年至2018年間，胡偉曾在華安基金、華夏基金及上投摩根基金等多家基金公司任管理職務，負責互聯網基金及理財創新開發。