銀行高層控商人購商湯持股違約 原定禁售期滿後交易 索償逾950萬

翻查資料，案件原告藍玉權過去曾於按證公司、港交所（0388）等機構出任不少公職，被告湯毓銘則曾任職香港建屋貸款主席。根據入稟狀，二人於6月13日透過中間人於午飯中認識，湯毓銘自我介紹時附上名片，顯示為中郵創業國際資產管理董事。其後湯於6月14日以中郵創業（下稱CPCG）董事身分，與藍簽訂上述協議，同意以每股4元收購藍所持有的660萬股商湯股份。

翻查資料，商湯於去年底上市，招股價為3.85元，上市後股價大漲，至5月至6月略見回落，但在二人簽約當日，收市價為6元，意味收購價較當日收市折讓達三分之一。

6月30日商湯急瀉近五成

然而，商湯6月30日禁售期屆滿，當天股價急瀉接近五成並最低曾見2.91元。藍玉權聲稱通知湯毓銘一方準備好出售股份，惟湯拒絕履行合約，最終藍於7月8日在場內以平均價2.56元悉售持股，成交價為1689萬元。藍玉權其後透過律師向CPCG發信追究責任，卻於8月3日得悉湯不是僱員，更從未出任CPCG董事，律師亦在查冊後確認湯並非CPCG董事。

不過，藍玉權代表律師於8月9日發信給湯毓銘，要求他解釋在二人簽署協議時作為CPCG僱員和董事身分，並且當時是否擁有權利簽署有關協議，更指出倘若他並非時任僱員和董事，為何以董事身分簽署有關協議，但未獲回覆。其後藍的律師於8月12日再向CPCG按香港國際仲裁中心機構仲裁規則追究賠償，但截至9月14日或之前期限屆滿也未獲回覆。

藍玉權原擬每股4元售660萬股

倘若CPCG從沒僱用湯毓銘屬實，即湯毓銘以個人名義簽署協議卻未有履行備忘錄內容，違反合約及授權保證。

藍玉權將以最終出售660萬股、每股平均2.56元出售股份計算，與原來合約訂定每股4元的買賣作價，相當於損失約950.56萬元，要求湯賠償相同金額及其他成本。