拜登稱疫情結束 疫苗股急跌 分析：新冠關注下降 憂接種需求放緩

不過周一跌幅較小的輝瑞，昨早段股價續跌，莫德納及BioNTech早段回升。分析師指出，疫苗股被拋售，反映市場對疫苗需求放緩的擔憂，而公眾目前已減少對新冠疫情的關注。

恐鮑威爾再「放鷹」 美股續跌

市場預期聯儲局將再次大幅加息0.75厘，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨高見3.99厘，再創2007年以來新高。美國10年期國債孳息率曾升穿3.6厘，是2011年4月以來高位。根據Strategas的數據，目前只有不到16%的標普500指數企業的股息率，高於美國兩年期國債孳息率。不到兩成的標普500企業股息率，高於美國10年期國債孳息率，減低了美股的吸引力。美股三大指數午夜前下滑，道指跌逾300點。市場人士指出，投資者已充分消化0.75厘的加息幅度，但憂慮聯儲局主席鮑威爾可能會在明早的發布會繼續釋出強烈的鷹派信號。

分析：新冠疫苗年銷50億美元

拜登受訪時稱：「我們仍然有新冠疫情的問題，還在做很多工作，但疫情已經結束。」BMO資本市場分析師塞格曼（Evan Seigerman）表示，疫苗股下跌可能是由拜登的言論觸發，以及對新冠疫苗加強劑接種率的擔憂。塞格曼指出，雖然美國政府敦促國民接種新的二價疫苗（bivalent vaccine，針對新冠原始病毒株及Omicron變異病毒株的疫苗），但近期的報道顯示，新疫苗在美國的接種進度遜預期。Jefferies分析師Roger Song亦稱，疫苗股大幅下跌可能是拜登的言論導致。他預期美國的新冠疫苗銷售，將逐漸類似於流感疫苗，每年產生約50億美元收入。

衛生官員批「退疫」說法過早

雖然拜登政府7月繼續將新冠疫情列為突發公共衛生事件，但多名高級官員此後下調對疫情威脅的評估。《華爾街日報》指出，拜登稱新冠疫情已結束的說法，觸怒了一些公共衛生部門的領袖，質疑現在宣布戰勝新冠為時尚早，可能會破壞政府從國會獲得防疫資金的努力。

拜登政府本月向國會尋求224億美元撥款，以繼續應對​​新冠疫情。聯邦官員表示，這筆資金對於幫助開發和購買疫苗至關重要。白宮估計，在沒有額外資金的情况下，秋冬可能有上億美國人感染新冠。美國目前每天仍有約400人死於新冠，2300萬人有長新冠後遺症。

（綜合報道）

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