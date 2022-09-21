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日本物價升幅30年來最高

【明報專訊】日圓貶值，加上能源及原材料價格高企等因素影響，日本8月全國消費者物價指數（生鮮食品除外）按年升2.8%，連續5個月超出日本央行的2%目標。若不計算受到消費稅上調影響的2014年，物價升幅是30年來最高。

能源價按年升近17%

日本上月通脹主要來自能源價格上漲，按年升幅達16.9%；其中電費和城市燃氣費分別按年升21.5%及26.4%。此外，扣除價格易受天氣影響的生鮮食品外，一般食品價格在8月按年升4.1%。經濟師預期，日本通脹將於今年升穿3%，為日本央行的超級寬鬆政策帶來挑戰。不過相對於其他發達經濟體，日本通脹仍相對溫和，預期日本央行將於周四議息會議保持超級寬鬆政策不變。日圓兌美元昨繼續在143水平徘徊。

瑞典央行意外加息1厘

聯儲局宣布議息結果前夕，瑞典央行出乎意料宣布加息1厘，將基準利率上調至1.75厘，加幅高於經濟師預期的0.75厘，是近30年來最大加幅。隨着瑞典8月通脹按年升9%創30年高位，瑞典央行表示，仍須繼續收緊政策，使通脹回落至2%目標。儘管經濟可能顯著轉弱，該央行預期未來6個月仍會加息，並預計明年次季利率將達到2.5厘左右，且不排除明年底利率將進一步上調。瑞典央行預期，明年GDP將收縮0.7%。

此外，在9月初加息0.5厘的澳洲央行公布會議紀錄，顯示澳洲央行準備再次加息，以遏抑通脹，但隨着利率接近較正常的水平，將有理由放慢加息步伐。

（綜合報道）

[國際金融]