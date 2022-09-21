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朱克伯格身家縮5538億

【明報專訊】facebook母企Meta（美：META）股價持續偏軟，拖累創辦人朱克伯格的個人財富今年以來縮水710億美元（約5538億港元），在彭博億萬富豪榜追蹤的超級富豪中，身家跌幅最大（見表）。他目前的個人財富降至559億美元（約4360億港元），在彭博億萬富豪榜排名20，是2014年以來最差。分析認為進軍元宇宙是Meta股價的轉捩點。

去年9月，朱克伯格的身家漲至1420億美元（約1.1萬億港元）的峰值，當時其公司股價高見382美元。他同年10月宣布facebook易名Meta，全力發展元宇宙業務，自此該公司似乎開始走下坡。事實上，朱克伯格也預期，發展元宇宙會令Meta在未來3至5年耗用大量資金。

Meta今年股價跌半 投資元宇宙轉捩點

券商Needham & Co高級互聯網分析師Laura Martin指出，Meta對元宇宙業務的大量投資拖累股價，而且該公司要應對更嚴厲的監管要求，並與競爭對手TikTok搶客。Meta今年2月初公布，旗艦業務facebook去年第四季每日活躍用戶按季減少，是facebook成立18年來首次，拖累Meta股價一天內暴跌26%，令朱克伯格身家一天內暴跌310億美元。投資者擔憂經濟放緩，影響企業營銷開支，也令社交媒體行業廣告收入增長乏力。

Meta股價持續下滑，今年以來跌逾五成，跌幅較多數科技巨企嚴重。相比之下，蘋果（美：AAPL）股價今年以來跌14%，亞馬遜（美：AMZN）跌26%，而Alphabet（美：GOOG）跌29%。朱克伯格的身家跌幅，也因此較其他科技巨企創辦人嚴重。彭博行業研究指出，若不是致力發展元宇宙領域，Meta的股價走勢應類似Alphabet。

（綜合報道）

[國際金融]