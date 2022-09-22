大灣區GBA專題：李家超：港會加強人幣國際化角色

明報記者 龍彩霞

行政長官李家超演講時闡述香港在大灣區的角色及優勢。他表示，雖然香港在回歸後遇上不同困難與挑戰，在中央全面支持及香港社會共同努力下，仍能克服困難。他相信未來5年會是香港發展新篇章的關鍵時期。

港具五大優勢 促市場互聯互通

同時，李家超又認為，香港有五大優勢，第一是香港為最大的離岸人民幣中心，也是全球最大的離岸人民幣資金池，截至今年7月，人民幣存款餘額為9199億元，處理全球約75%的離岸人民幣支付款額，領導全球，未來香港會加強發展人民幣國際化角色。第二，香港與內地互聯互通會繼續發展，7月將ETF納入互聯互通，「ETF通」8月交易額，北向每日平均超過2000萬元人民幣；南向通每日平均更達3.5億港元，同時兩地現正探討在香港推出國債期貨。李家超表示，證監會和港交所（0388）正研究放寬對目前不符合資格的大型高科技公司的上市規則，配合他們的研發集資需求。

第三是為促進保險市場互聯互通，香港現正爭取成立大灣區保險售後中心，為投保香港保單的大灣區居民提供全方位服務，並正推進跨境汽車保險，為經港珠澳大橋進入廣東省的車輛帶來便利。第四是香港未來會拓展綠色金融，包括綠色債券及融資等。第五，香港是世界一流的財富和風險管理中心。香港去年管理的資產規模達到35.5萬億港元，其中六成半的資金來自境外，足見香港具備實力成為大灣區以至全亞洲的首選資產及財富管理樞紐。香港政府已經推出一系列措施推動相關業務發展，並將提出立法建議，為單一家族辦公室管理的合資格家族投資控權工具提供稅務寬免，推動香港發展家族辦公室業務。

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