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騰訊音樂首掛 成交不足40萬

【明報專訊】騰訊音樂（1698）昨日掛牌，開市報18元，最高見18.3元，收報18.22元，較美國預託證券（ADR）前晚折算的17.98元高。成交僅39.68萬。騰訊音樂以介紹形式在於聯交所主板上市，不涉新股發售及額外集資，每手100股。騰訊音樂周二（20日）收報4.58美元， 跌0.7％，以每股ADR代表兩股A類普通股，相當每股A類普通股17.98元。

萬科物管招股3日未足額

其他新股認購反應冷淡。萬科（2202）旗下物業管理服務商萬物雲（2602）招股第三日仍未獲足額認購，截至昨日孖展申購額8462萬元。當中富途借出孖展最多，借出6200萬元；輝立借出420萬元， 耀才借出300萬元。零跑汽車（9863）截至昨日孖展申購額6550萬元，亦未足額。當中老虎國際借出3200萬元，富途借出2100萬元，華盛證券借出550萬元。

消息稱內地疫苗公司艾美疫苗已通過上市聆訊，預計集資約2000萬至3000萬美元，高盛、中金公司、中信建投及麥格理出任聯席保薦人。醫療器械公司百德醫療投資控股（6678），今日開始招股，招股價介乎1.4至1.72元，每手2000股，入場費為3474.67元，集資最多約4.27億元。該股下周二（27日）截飛，預計10月5日掛牌上市。中銀國際及中泰國際為聯席保薦人。