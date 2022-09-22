阿里減持GOGOX 帳蝕逾半 掛牌不足3個月 股價瀉近74%

【明報專訊】港產「獨角獸」、物流服務平台快狗打車（GOGOX）（2246）上市不足3個月即遭股東減持。公司第三大股東阿里巴巴（9988）近日申報，旗下菜鳥上周四（15日）減持約23.24萬股快狗打車，套現147.74萬元，持股量由14.03%下降至13.99%。雖然今次減持規模不算巨大，惟阿里實際上已悄悄減持近1%股權。快狗打車於今年6月底上市，搶先同業Lalamove成為香港「貨運第一股」，惟掛牌至今不足3個月，股價已累挫近74%，阿里是次減持帳面蝕逾五成，多名上市前投資者亦「重創」。
快狗打車股價昨日跌6.5%，收報5.61元。翻查資料，今次已非阿里第一次減持快狗打車，據快狗打車招股文件，當時阿里透過3間子公司，持有合共約9214.53萬股或14.97%股權，為公司第三大股東。換言之，阿里從快狗打車上市至今，已不動聲色沽出約603.2萬股或0.94%股權。若以昨天收市價5.61元計算，此批股份市值約3383.95萬元。
阿里早於2018年7月透過淘寶中國，參與快狗打車的A輪投資。集團當時斥資9.54億元，買入快狗打車7547.67萬股，每股作價1.62美元（約12.64港元）。其後，阿里再透過菜鳥及阿里巴巴香港創業者基金（AHKEF），參與快狗打車B輪及C輪融資（見表）。
多隻港產獨角獸先後上市，惟股價紛紛走低。阿里早於2018年7月，透過淘寶中國參與快狗打車的A輪融資，以每股作價1.62美元（約12.64港元）買入7547.67萬股，涉資9.54億元；惟快狗打車股價首掛當天已「潛水」逾兩成，導致「成本最低」的一批股份，也要蝕55.6%。
值得留意的是，由淘寶中國及阿里巴巴香港創業者基金所持有的股份，設有6個月禁售期，至今年底才能「解禁」；至於菜鳥持股則不設禁售限制。資料顯示，菜鳥於2018年7月斥資2.34億元，買入快狗打車1656.8萬股，每股作價1.8107美元（約14.12港元）。經今次減持後，菜鳥持股降至1053.56萬股或1.7％；以昨天收市價計算，股份市值約5910.47萬元。