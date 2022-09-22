moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

阿里減持GOGOX 帳蝕逾半 掛牌不足3個月 股價瀉近74%

標籤：經濟

【明報專訊】港產「獨角獸」、物流服務平台快狗打車（GOGOX）（2246）上市不足3個月即遭股東減持。公司第三大股東阿里巴巴（9988）近日申報，旗下菜鳥上周四（15日）減持約23.24萬股快狗打車，套現147.74萬元，持股量由14.03%下降至13.99%。雖然今次減持規模不算巨大，惟阿里實際上已悄悄減持近1%股權。快狗打車於今年6月底上市，搶先同業Lalamove成為香港「貨運第一股」，惟掛牌至今不足3個月，股價已累挫近74%，阿里是次減持帳面蝕逾五成，多名上市前投資者亦「重創」。

明報記者 蔡穎霖

快狗打車股價昨日跌6.5%，收報5.61元。翻查資料，今次已非阿里第一次減持快狗打車，據快狗打車招股文件，當時阿里透過3間子公司，持有合共約9214.53萬股或14.97%股權，為公司第三大股東。換言之，阿里從快狗打車上市至今，已不動聲色沽出約603.2萬股或0.94%股權。若以昨天收市價5.61元計算，此批股份市值約3383.95萬元。

菜鳥減持後仍持股約1.7％

阿里早於2018年7月透過淘寶中國，參與快狗打車的A輪投資。集團當時斥資9.54億元，買入快狗打車7547.67萬股，每股作價1.62美元（約12.64港元）。其後，阿里再透過菜鳥及阿里巴巴香港創業者基金（AHKEF），參與快狗打車B輪及C輪融資（見表）。

多隻港產獨角獸先後上市，惟股價紛紛走低。阿里早於2018年7月，透過淘寶中國參與快狗打車的A輪融資，以每股作價1.62美元（約12.64港元）買入7547.67萬股，涉資9.54億元；惟快狗打車股價首掛當天已「潛水」逾兩成，導致「成本最低」的一批股份，也要蝕55.6%。

旗下兩企持股年底解禁

值得留意的是，由淘寶中國及阿里巴巴香港創業者基金所持有的股份，設有6個月禁售期，至今年底才能「解禁」；至於菜鳥持股則不設禁售限制。資料顯示，菜鳥於2018年7月斥資2.34億元，買入快狗打車1656.8萬股，每股作價1.8107美元（約14.12港元）。經今次減持後，菜鳥持股降至1053.56萬股或1.7％；以昨天收市價計算，股份市值約5910.47萬元。