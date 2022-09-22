1957完成賣盤 未來發展更進取

全新品牌下季推 主打鐵板燒

郭志波透露，第四季將會開設一個全新品牌，主打鐵板燒，選址於銅鑼灣亨利集團中心，餐廳的室內設計及燈光設計亦由兩名創辦人梁志天及關永權操刀；主打淮揚菜的家上海，亦將於明年中進駐大圍港鐵站上蓋商場「圍方」。至於新股東現有的餐飲品牌，郭志波表示無計劃注入上市公司，兩者會分開經營。

他表示，去年已預計今年經濟較困難，因此未有投資新餐廳，而是預留一定營運資金。此外，疫情下租金較以往便宜，因此如有合適的位置亦會審慎考慮。他又稱，疫情期間消費者對價格更敏感，如受原材料價格大幅上漲影響而要加價，集團亦會嚴謹處理，包括考慮調整餐單等其他方式，以推高生意額。今年初再爆發疫情，客人消費模式亦有改變，旗下餐廳就積極發展午市業務，例如「竹日本料理」推出廚師發辦買一送一優惠，讓客人認為餐廳「性價比」高，並提高消費金額。

郭志波透露，今年第二季的營業額按季大升1.07倍，加上10月將發放第二輪消費券，整體市場氣氛向好，加上聖誕、新年等亦是行業旺季，有信心下半年包括客流量及營業額表現會更勝上半年。他又指，集團早於2020年爆發疫情初期，已在旗下餐廳推出優惠券，客人消費滿指定金額後即可獲贈優惠券下次使用，以確保餐廳的人流。