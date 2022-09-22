指奉命購不良資產 標普降四大國有資產管理公司評級

此外，標普又將信達資產管理和信達香港的長期發行人信用評級從「A-」下調至「BBB+」，展望「穩定」，並確認兩者的「A-2」短期發行人信用評級﹔同時又將東方資產管理和東方資產管理國際的長期發行人信用評級由「BBB+」下調至「BBB」，展望「穩定」，並確認兩者的「A-2」短期發行人信用評級。

倘再降級 華融恐陷「垃圾級」

標普指出，4家公司都要按照中國政府指引承擔更多政策職能，承擔更多盈利能力較差項目，所收購的低回報資產愈來愈多，機會成本便愈來愈高，會影響整體回報。隨着中國經濟放緩，很難看出這些國企在沒有外部干預下，如何擺脫沉重債務負擔。

報告又指出，近幾年四大不良資產管理公司一直削減涉足房地產行業，佔重組不良資產的比例降至40%至45%左右，不過仍高於內地大型銀行對開發商和抵押貸款的風險敞口。同時亦估計，銀行和投資者將限制對信用欠佳的借款人進一步放貸，結果可能導致不良貸款和違約增多。