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Mox申做沙盒測試 冀明年推股票交易服務

標籤：經濟

【明報專訊】由渣打（2888）牽頭的虛擬銀行Mox Bank成立兩周年，Mox策略主管許崇軒透露，該行正研究首個虛銀的股票交易服務，並於未來數周內，向監管機構申請展開港股及美股交易的沙盒測試，料最快於明年上半年推出。Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）表示，該行於開業初期投放大量資金，現時銀行的收益反映正面，在更多新產品陸續推出下，虧損將逐步減少，期望於3年內可做到收支平衡。

開業兩年 客戶按年升2.5倍

該行由開業至今已投放近10億元於科技發展上，累計亦派發逾1億元現金回贈，並於未來計劃再投放10億元，但仍對於2025年前達至收支平衡有信心。胡博思表示，今年上半年的營運收入錄5000萬元，較去年同期虧損2000萬元轉盈。現時的客戶數量亦已升至近40萬，當中有超過40%是經客戶轉介，其升幅按年達2.5倍，有望未來可以保持增長趨勢。

至於該行的存款額按年持平，約有60億元，貸款和墊款額則按年上升10倍至30億元，許崇軒表示，存貸比例已增至50%，仍低於一般傳統銀行，這是由於該行貸款主要來自零售客戶，其他銀行則包括樓宇按揭產品。

在加息環境下，顧客策略及發展總監馮婉欣表示，會按市况及公司策略不時調整利率，現時則有提供不少較高利率的活期存款，新客戶亦可享有兩個月達3厘的存款年利率。