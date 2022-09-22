鄭志剛旗下基金改名 拓區塊鏈對冲基金

「C資本」指出，改名將彰顯出公司進一步投資全球科技革新和消費創新，致力成為Web3領域投資領袖的雄心，而公司最新標識和網站也於昨日同步推出。該公司又稱，經過5年的發展，已從一家專注早期投資機會的風險投資公司，蛻變為更成熟的多元化資產管理機構。公司目前旗下管理着私募股權基金、區塊鏈對冲基金和信貸基金，並將繼續在全球各地尋找並投資具有顛覆性的企業。

至於區塊鏈對冲基金的推出反映了該公司看好Web3的投資前景和對自身投資能力的信心。在通過其先前的私募股權基金投資這一領域並取得良好的業績後，有信心其新成立的區塊鏈對冲基金能夠進一步運用其豐富的經驗和網絡，為投資者提供更為全面的區塊鏈市場投資機遇。

自2017年成立以來，「C資本」已在世界各地投資了多家高成長的企業。近期投資案例包括區塊鏈遊戲公司Animoca Brands、科技配件品牌CASETiFY、消費科技品牌NOTHING、數字時尚品牌RTFKT等。