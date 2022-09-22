英揆認新減稅措施更優待富人

拜登斥下滲經濟學令人「反感」

卓慧思否認減稅不公，稱富裕階層交稅更多，因此減稅往往「不合比例地」優待富人，但最終將可促進投資，帶動經濟發展，最終推動工資上升。她又反對向能源企業徵收「暴利稅」，又或提高公司稅率，認為會導致英國投資減少，損害經濟。她又為財相關浩霆準備取消銀行家的獎金上限辯護，認為英國「相對較低的增長」，是由於缺乏資本投資。

她對減稅政策充滿信心，但承認今年冬季不易應付。英國政府昨表示，將從下月起，將企業的批發電力和天然氣成本，限制在市場價格的一半以下，以緩解能源成本急升的壓力。不過減稅及增加開支的措施，將進一步增加政府的財政負擔。

英公共部門上月借入千億

為預期兩倍

英國國家統計局的數據顯示，英國8月公債利息達到82億鎊（約729億港元），是有紀錄以來最高的8月。英國公共部門上月借入118億鎊（約1050億港元），是預期的兩倍。

為發展經濟，商討英美貿易協定是英國的重要出路。不過卓慧思此前承認，被視為脫歐最大價值之一的英美貿易協定可能需時多年才能達成，至今未有談判安排。英美談判陷於停滯，部分由於卓慧思有意單方面改變脫歐協議中，涉及北愛的部分貿易安排，令美國關注。此外，美國聯邦調查局（FBI）此前曾因波多黎各一宗賄選案，向卓慧思的幕僚長富爾布魯克（Mark Fullbrook）問話，反映卓慧思需與美國改善關係。

（綜合報道）