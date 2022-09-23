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匯豐「加P」0.125厘 近4年首次 分析：幅度溫和或試水溫 料年底累加0.5厘

【明報專訊】聯儲局再度加息0.75厘，匯豐昨日帶頭宣布港元最優惠利率（P）上調0.125厘，少於市場預期的0.25厘。渣打（2888）、中銀香港（2388）、恒生（0011）及東亞（0023）其後跟隨。匯豐對上次在2018年底加P，維持約1年便掉頭減息，惟相信今次周期或較上次長。今次港銀加息幅度低於預期，財政司長陳茂波表示，相信是由於本地資金較充裕，拆息升幅相對小，因此今次加P幅度亦會較小。但有分析認為，隨着美國繼續加息，年底最優惠利率有機會累加0.5厘。

明報記者 歐陽偉昉、鄺海盈

匯豐、中銀香港及恒生的最優惠利率將由5厘上調至5.125厘，渣打及東亞由5.25厘調高至5.375厘。匯豐同時將「紅簿仔利率」由0.001厘上調至0.125厘。

余偉文：銀行壞帳率仍處低水平

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，港銀加息或較審慎，今次或先試水溫，視乎市場反應再追加。他認為，在美國11月、12月議息後，港銀會再調升息率，但未必會完全跟隨美國急速的步伐，預期最優惠利率今年內或會累計加0.5厘。

至於加息對資產質素影響，金管局總裁余偉文表示，在香港、中國內地和環球經濟回落下，壞帳率自然會上升，但幅度不大。他強調，目前壞帳率為1%，仍屬低水平。

除港元拆息趨勢的商業考慮，匯豐指是次加息也考慮了對本港經濟社會的影響。金融界立法會議員陳振英表示，最優惠利率是大部分中小企貸款的基準利率，現時香港經濟尚未復蘇，企業暫緩追租7月底期滿後，近兩個月不少中小企一次過被追繳3個月租金，一旦同時銀行快速加息，將加重其營運資金的壓力。

陳振英：加重中小企營運壓力

陳振英稱，銀行界見壞帳率近期有輕微上升壓力，考慮加息對企業的承受能力後，因此現在資金並非十分緊絀下，以較溫和幅度上調最優惠利率，期望及後在消費券和放鬆防疫措施下，爭取時間改善經濟環境。不過，美國持續快速加息帶動港元拆息上升，本港銀行在年底應難續以0.125厘幅度加息。

據高盛計算，匯豐的往來及儲蓄存款（CASA）比率至上半年底為98%，遠高於其他三大行的六成至七成，意味匯豐上調活期存款利息，影響資金成本較其他銀行大。上商研究部主管林俊泓認為，匯豐漸進加息，亦有利其資金成本不會上升太快。他預計大行在今年內，或在其餘兩次議息後皆以0.125厘幅度加息，全年累計0.375厘。不過部分中小銀行及後或會以0.25厘幅度加息，大行面臨存款流走壓力，預期明年也需以0.25厘為基準幅度加息。