moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

500萬按揭貸款 每月供多300餘元

【明報專訊】現時按揭以H按為主，大部分銀行實際利率在7月已升至鎖息上限2.5厘。各大銀行上調最優惠利率（P）後，實際按息可再升至2.625厘，大部分H按現有客戶每月按揭供款均會增加，以貸款額500萬元、供款30年為例，今次加P後每月需多供326元至20,083元（見表）。

多家銀行早前上調新做H按鎖息0.25厘，8月在大行申請H按的客戶，實際利率在今次加P後升至2.875厘，每月供款上升1.63%。貸款人承做按揭須符合入息要求，以H按鎖息上限加3厘的壓力測試計算，每月入息要求及後將提高1.37%，以貸款額500萬元計算，月入要求增664元，至49,295元。另外，近期P按定價加幅，較H按鎖息上限升幅低0.1厘，加息後的實際利率升至2.725厘，每月供款和入息要求相應增加1.64%和1.38%。

銀行料受惠息差擴闊

彭博行業研究資深分析師陳永富表示，聯儲局暗示明年將加息至4.5厘至4.75厘，港銀最優惠利率屆時或升至7厘至8厘，預期恒生（0011）、中銀香港（2388）等本地銀行，今年淨利差可平均擴大0.1厘，明年再擴大0.2厘或以上。

本港樓價年初至今下跌約5%，財政司長陳茂波表示，供樓負擔上升令市場趨向謹慎，但評估後不認為有斷崖式下降風險，亦毋須調整樓市管理措施。