恒指再挫296點 11年新低

【明報專訊】聯儲局一如市場預期加息0.75厘，惟會後鷹派的言論震散美股三大指數，道指周三收市跌522點或1.7%；標指跌1.71%；納指跌1.79%。港股承接美股跌勢，恒指昨天低開363點或2%，刷新今年以來低位報18,080點，為2012年6月初以來新低。其後恒指再跌至17,965點，跌穿18,000點關口，為2011年12月以來新低。雖然港股跌幅後來收窄，惟全日表現依然低迷，收市跌296點或1.6%，報18,147點。科指跌1.7%至3673點，國指跌1.1%，兩項指數均見半年低。