恒指再挫296點 11年新低

【明報專訊】聯儲局一如市場預期加息0.75厘，惟會後鷹派的言論震散美股三大指數，道指周三收市跌522點或1.7%；標指跌1.71%；納指跌1.79%。港股承接美股跌勢，恒指昨天低開363點或2%，刷新今年以來低位報18,080點，為2012年6月初以來新低。其後恒指再跌至17,965點，跌穿18,000點關口，為2011年12月以來新低。雖然港股跌幅後來收窄，惟全日表現依然低迷，收市跌296點或1.6%，報18,147點。科指跌1.7%至3673點，國指跌1.1%，兩項指數均見半年低。
市場再現低撈盤，但仍然撐不起成交，主板成交額851.93億元，僅較上日增加4.8%。北水由上日的淨流入44.25億元，減至昨天淨流入30.35億元。當中恒生H股指數ETF（2828）錄得7.93億元淨流入，為昨天淨流入最多個股。美團（3690）則錄得2.99億元淨沽出，為北水淨流走最多的個股，拖累股價昨天跌1.6%，收報164.9元。
加息雖然利好銀行業，惟經濟前景不明，金融分類指數跌2.1%最多，綜合大型股指數亦跌1.6%。匯控（0005）昨日收跌3.6%，報45.7元。港交所（0388）跌2.8%，中國人壽（2628）及友邦（1299）均跌2.4%。對息口敏感的科技股亦受壓，新能源汽車股「蔚小理」齊挫，其中小鵬汽車（9868）插11.6%最多，昨收報53.9元見上市以來最低。蔚來（9866）及理想（2015）分別跌7.5%及4%。
澳博（0880）「4供1」的股份未出籠，昨天便遭到投行里昂唱淡，將公司評級由跑贏大市下調至跑輸大市，最新目標價3.1元。受消息影響，澳博昨急挫10.2%至2.72元，惟收市價仍高於供股價2.08元；沽空比率由約10%增至28.4%，沽空金額錄得5780萬元，見1個月高位。